Burcu Binici kimdir, kaç yaşında, nereli? Burcu Binici sevgilisi ve dizileri

Anadolu Ateşi'ndeki bir hoca tarafından keşfedilerek dans ekibine çağırıldı. Bir yıl kadar Anadolu Ateşi'nde dans etti. Daha sonra 2007 yılında tanıştığı Meral Okay'ın teklifi ile "Bir Bulut Olsam" Dizisi'nde Gülengül rolünü oynayarak ilk dizi filminde oynamış oldu. Sonrasında Söz dizisinde Ceren rolüyle yıldızıs parladı. Burcu Binici uzun zamandır herhangi bir dizide yer almıyor.