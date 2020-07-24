Burçin Terzioğlu ile Umut Duygu tatilde... Misafir damat!

3.5 yıl ilişki yaşadığı İlker Kaleli’den 2018 yılında ayrılan Burçin Terzioğlu, yeni aşkı Umut Duygu’da buldu. 1 yıldır beraber olan çift, şimdilerde Marmaris’te tatilde. Sevgililer önceki gün güzel oyuncunun abisi Bülent Terzioğlu ve ablası Buket Terzioğlu’nun yazı geçirmek için kiraladıkları evin bulunduğu sitenin havuzunda görüntülendi.Gökbel’deki evin havuz kenarında sevgilisiyle birlikte güneşlenen Burçin Terzioğlu, fotoğraflarının çekildiğini fark edince muhabirlere “Az kalsın çekiyordunuz, yapmayın ya!” diye seslenerek güldü. Umut Duygu uzun süre şezlongunda kitap okurken, Terzioğlu tek başına havuza girip yüzdü.