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Hürriyet
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Ali KESER
Haber Giriş: 24 Temmuz 2020 - 07:00,

Burçin Terzioğlu ile Umut Duygu tatilde... Misafir damat!

Burçin Terzioğlu, 1 yıldır aşk yaşadığı spor hocası Umut Duygu ile tatile çıktı. Çift, Terzioğlu ailesinin Marmaris’te kiraladığı evin havuzunda görüntülendi.

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1MARMARİS’TE AİLEYLE TATİL
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MARMARİS’TE AİLEYLE TATİL

3.5 yıl ilişki yaşadığı İlker Kaleli’den 2018 yılında ayrılan Burçin Terzioğlu, yeni aşkı Umut Duygu’da buldu. 1 yıldır beraber olan çift, şimdilerde Marmaris’te tatilde.

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Sevgililer önceki gün güzel oyuncunun abisi Bülent Terzioğlu ve ablası Buket Terzioğlu’nun yazı geçirmek için kiraladıkları evin bulunduğu sitenin havuzunda görüntülendi.

3AZ KALSIN ÇEKİYORDUNUZ
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AZ KALSIN ÇEKİYORDUNUZ!

Gökbel’deki evin havuz kenarında sevgilisiyle birlikte güneşlenen Burçin Terzioğlu, fotoğraflarının çekildiğini fark edince muhabirlere “Az kalsın çekiyordunuz, yapmayın ya!” diye seslenerek güldü.

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Umut Duygu uzun süre şezlongunda kitap okurken, Terzioğlu tek başına havuza girip yüzdü.

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