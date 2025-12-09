×
GÃ¼nlÃ¼k EgazeteÂ© Copyright 2025 HÃ¼rriyet Gazetecilik ve MatbaacÄ±lÄ±k A.ÅžKullanÄ±m KoÅŸullarÄ±,Gizlilik PolitikasÄ±,Ä°letiÅŸim iÃ§in bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduÄŸunuz taktirde kullanÄ±m koÅŸullarÄ±nÄ± ve gizlilik politikasÄ±nÄ± kabul etmiÅŸ olursunuz.
HÃ¼rriyet sondakika haber ios uygulamasÄ±HÃ¼rriyet sondakika haber android uygulamasÄ±
GÜNDEM DÜNYA BÄ°GPARA SPOR ARENA KELEBEK YAÅžAM YAZARLAR RESMÄ° Ä°LANLAR SON DAKÄ°KA
HABERLERGündem Haberleri

Buraya girenler inanÄ±lmaz manzara ile karÅŸÄ±laÅŸÄ±yor... Kastamonu'da bulunuyor ve dünyadaki ender yerlerden biri!

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#Kastamonu#DoÄŸa Turizmi#Macera Turizmi
OluÅŸturulma Tarihi: AralÄ±k 09, 2025 11:26

Kastamonu'nun AraÃ§ ilÃ§esinde yaylalarÄ±n bulunduÄŸu bÃ¶lgede yer alan 5 kapÄ±lÄ± dev maÄŸara, turizme kazandÄ±rÄ±lmak iÃ§in keÅŸfedilmeyi bekliyor. Ã–ÄŸretim GÃ¶revlisi Hikmet Haberal, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada " MaÄŸaranÄ±n alt kÄ±smÄ±na indiÄŸiniz zaman adeta bir basketbol sahasÄ± kadar bÃ¼yÃ¼k bir boÅŸluk alanÄ± var. BurasÄ± macera turizmi, macera sporlarÄ± iÃ§in inanÄ±lmaz. Biz burayÄ± yaylalarÄ±yla birleÅŸtirip maÄŸaranÄ±n iÃ§erisinden diÄŸer farklÄ± yaylalara rota yaptÄ±k. Buraya macera turizmi severleri, doÄŸa severleri bekliyoruz" dedi.Â