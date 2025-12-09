"BURAYA MACERA TURÄ°ZMÄ° SEVERLERÄ°, DOÄžA SEVERLERÄ° BEKLÄ°YORUZ"

Kastamonu Üniversitesi Araç Rafet Vergili Meslek Yüksekokulu ÖÄŸretim Görevlisi Hikmet Haberal, "FÄ±ndÄ±klÄ± ve Gölcük YaylalarÄ± arasÄ±nda kalan mevkide bir maÄŸara var. Bu Ä°ntaÅŸ MaÄŸarasÄ±dÄ±r. Bu maÄŸaranÄ±n ÅŸöyle bir özelliÄŸi var. IrmaÄŸÄ±n yataÄŸÄ±nda bulunuyor. Su yoÄŸun olduÄŸu zamanlarda maÄŸaranÄ±n içinden akÄ±yor ama ÅŸu an su çok az derecede akÄ±yor. MaÄŸaranÄ±n 5 tane giriÅŸ kapÄ±sÄ± var. Tabii ki buralara rehber eÅŸliÄŸinde gelinmesi gerekiyor. Özellikle alan kÄ±lavuzlarÄ± ve alan rehberleri ile birlikte gelinebilir. MaÄŸaranÄ±n alt kÄ±smÄ±na indiÄŸiniz zaman adeta bir basketbol sahasÄ± kadar büyük bir boÅŸluk alanÄ± var. BurasÄ± macera turizmi, macera sporlarÄ± için inanÄ±lmaz. Biz burayÄ± yaylalarÄ±yla birleÅŸtirip maÄŸaranÄ±n içerisinden diÄŸer farklÄ± yaylalara rota yaptÄ±k. Buraya macera turizmi severleri, doÄŸa severleri bekliyoruz" dedi.