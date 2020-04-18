Buraya eskiden "aşıklar şehri" derlerdi

Dünyayı asıp kavuran koronavirüs salgını sadece insanların alışkanlıklarını değil kentlerin çehresini de değiştirdi. BACKGRID UK
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1
BALKONDA GÜNEŞ BANYOSU
Bir zamanlar gün içinde yüz binlerce insanın sokaklarını arşınladığı kentler, şimdi sessizliğe büründü. Sokaklarında sadece acele adımlarla alışverişe gidip gelenler, hayvanlarını gezdirenler, ürkek adımlarla çocuklarını oyalayanlar ya da siren çalarak geçen ambulanslar var artık.
2
AŞIKLAR ŞEHRİ'NİN ÇEHRESİ DEĞİŞTİ
Bunlardan biri de Fransa'nın başkenti Paris. Avrupa'da en çok koronavirüs vakasının yaşandığı ülkelerden biri olan Fransa'nın başkenti Paris, öteden beri "aşıklar şehri" olarak anılıyor. Fakat bugün kentin sokaklarına aşkın renkleri değil korku hakim.
3
GÜNEŞİN KEYFİNİ ÇIKARMAYA ÇALIŞANLAR
Öte yandan uzun süredir karantina altında olan Paris halkı, güneşin yüzünü göstermesiyle biraz da olsa bundan faydalanmaya çalışıyor. Kimi balkonunda güneşleniyor kimi apartmanının kapısı önünde oturup güneşin keyfini çıkarıyor.
4
KENTTEN İNSAN MANZARALARI
İşte koronavirüsün pençesindeki Paris'ten insan manzaraları.