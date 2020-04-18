Buraya eskiden "aşıklar şehri" derlerdi

AŞIKLAR ŞEHRİ'NİN ÇEHRESİ DEĞİŞTİ Bunlardan biri de Fransa'nın başkenti Paris. Avrupa'da en çok koronavirüs vakasının yaşandığı ülkelerden biri olan Fransa'nın başkenti Paris, öteden beri "aşıklar şehri" olarak anılıyor. Fakat bugün kentin sokaklarına aşkın renkleri değil korku hakim.