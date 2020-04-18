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Haber Giriş: 18 Nisan 2020 - 11:14,

Buraya eskiden "aşıklar şehri" derlerdi

Dünyayı asıp kavuran koronavirüs salgını sadece insanların alışkanlıklarını değil kentlerin çehresini de değiştirdi. BACKGRID UK

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1BALKONDA GÜNEŞ BANYOSU

BALKONDA GÜNEŞ BANYOSU

Bir zamanlar gün içinde yüz binlerce insanın sokaklarını arşınladığı kentler, şimdi sessizliğe büründü. Sokaklarında sadece acele adımlarla alışverişe gidip gelenler, hayvanlarını gezdirenler, ürkek adımlarla çocuklarını oyalayanlar ya da siren çalarak geçen ambulanslar var artık.

2AŞIKLAR ŞEHRİNİN ÇEHRESİ DEĞİŞTİ

AŞIKLAR ŞEHRİ'NİN ÇEHRESİ DEĞİŞTİ

Bunlardan biri de Fransa'nın başkenti Paris. Avrupa'da en çok koronavirüs vakasının yaşandığı ülkelerden biri olan Fransa'nın başkenti Paris, öteden beri  "aşıklar şehri" olarak anılıyor. Fakat bugün kentin sokaklarına aşkın renkleri değil korku hakim.

3GÜNEŞİN KEYFİNİ ÇIKARMAYA ÇALIŞANLAR

GÜNEŞİN KEYFİNİ ÇIKARMAYA ÇALIŞANLAR

Öte yandan uzun süredir karantina altında olan Paris halkı, güneşin yüzünü göstermesiyle biraz da olsa bundan faydalanmaya çalışıyor. Kimi balkonunda güneşleniyor kimi apartmanının kapısı önünde oturup güneşin keyfini çıkarıyor.

4KENTTEN İNSAN MANZARALARI

KENTTEN İNSAN MANZARALARI

İşte koronavirüsün pençesindeki Paris'ten insan manzaraları.

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