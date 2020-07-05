Burası ne Bodrum, ne Marmaris! Binlerce kişi akın ediyor

"İLGİLENİLİRSE BODRUM VE MARMARİS'İ GEÇER" Malatya’dan geldiklerini belirten tatilcilerden Hakan Menteş, “Yüzmeye geldik, ortam güzel. Her şey güzel. İllaki bir iki eksik vardır ama o da zamanla geçer. En azından serinledik ve stres attık. Bundan iyisi can sağlığı. Ortam çok güzel ailecek gelinebilecek bir yer” dedi.