'Burası lanetli, hayalet var' deyip iki milyonluk evini terk etti

LANETLENDİĞİNİ SÖYLÜYORDU Model ve TV ünlüsü Katie Price'ın başı bir türlü dertten kurtulmuyor. Boşalttığı evinin pisliği ve bakımsızlığı basına manşet olan Price, bir süredir evinde bir hayalet olduğunu, o mülkün lanetlendiğini yakın çevresine anlatıyordu.