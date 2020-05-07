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Haber Giriş: 07 Mayıs 2020 - 11:54,

'Burası lanetli, hayalet var' deyip iki milyonluk evini terk etti

Bir süredir hem maddi anlamda hem de kariyer alanında zorluklar yaşayan, özellikle de evi konusunda başı beladan kurtulmayan TV yıldızı çareyi medyuma danışmakta buldu.

BACKGRID UK, BACKGRID USA

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1LANETLENDİĞİNİ SÖYLÜYORDU
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LANETLENDİĞİNİ SÖYLÜYORDU

Model ve TV ünlüsü Katie Price'ın başı bir türlü dertten kurtulmuyor. Boşalttığı evinin pisliği ve bakımsızlığı basına manşet olan Price, bir süredir evinde bir hayalet olduğunu, o mülkün lanetlendiğini yakın çevresine anlatıyordu.

2O EVDEN TAŞINDI
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O EVDEN TAŞINDI

Sonunda da o evi terk eden Price, yeni evinde de aynı sorunun olup olmadığını öğrenmek için bir medyuma danıştı.

3HAYALET OLDUĞUNU SÖYLÜYORDU
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HAYALET OLDUĞUNU SÖYLÜYORDU

41 yaşındaki İngiliz yıldız Price, bir süredir, Sussex bölgesinde bulunan 2 milyon sterlin değerindeki evinin lanetlendiğini, içinde hayalet olduğunu ileri sürüyordu.

4KİRALIK EVE ÇIKTI
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KİRALIK EVE ÇIKTI

Hatta bu yüzden bu evi boşaltıp Surrey de eski eşine yakın başka bir eve taşınmıştı. Price yeni taşındığı bu kiralık ev için ayda 4 bin 250 sterlin kira ödüyor.

5MEDYUMA BAŞVURDU
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MEDYUMA BAŞVURDU

Price, bu yeni kiralık eve taşındıktan sonra yine peşinde hayaletler olup olmadığını öğrenmek istedi. Hatta bundan emin olmak için bir medyum çağırdı. 

6LANETLENDİĞİNİ İLERİ SÜRDÜ
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LANETLENDİĞİNİ İLERİ SÜRDÜ

Sonunda da yeni kiralık evinde hayalet bulunmadığını, bu yeni evin lanetli olmadığını bu şekilde teyit etmiş oldu.

7EV ÇÖPLÜĞE DÖNDÜ
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EV ÇÖPLÜĞE DÖNDÜ

Price'a yakın kaynakların İngiliz basınına verdiği bilgiye göre Katie Price, terk ettiği Sussex'teki evinin lanetli olduğunu, içinde bir hayalet bulunduğunu ileri sürüyordu.

8İLK KEZ HAYALETSİZ BİR EVDE YAŞIYORUM
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İLK KEZ HAYALETSİZ BİR EVDE YAŞIYORUM

Yakınlarının anlattığına göre, medyum aracılığıyla yeni evini kontrol ettirdikten sonra içi rahat etti Price'ın. Hatta çevresine "hayatında ilk kez hayaletsiz bir evde yaşadığını; şansın kendisinden yana dönmeye başladığını hissettiğini" söylediği de ileri sürüldü.

9AŞK HAYATINDA HAREKET YOK
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AŞK HAYATINDA HAREKET YOK

Yakın dostlarının iddiasına göre Katie Price'ın başvurduğu medyum, ona yakın geleceğiyle ilgili bilgiler de verdi. Buna göre Price'ın aşk hayatında bir hareketlilik görünmüyor. Price'ın ise "şu sıralar beş çocuğuma odaklanıp onlarla ilgilenmek istiyorum" diyerek bu tahminden memnun olduğu belirtildi.

10BEŞ ÇOCUK SAHİBİ
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BEŞ ÇOCUK SAHİBİ

Üç kez evlenip boşanan Price'ın beş tane çocuğu bulunuyor.

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