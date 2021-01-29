Burası Hollanda... Ünlü markalar tek tek kapattı...

Kısıtlamaları protesto eden yüzlerce gösterici, yasağın başladığı ilk saatlerde Amsterdam’daki Müzeler Meydanı ve Eindhoven’daki 18 Eylül Meydanı’nda toplandı. Aşırı sağcı partilerin de destek verdiği protestolar ülke geneline yayıldı. İlk dört gün şiddetli çatışmaların yaşandığı protestolarda göstericilere atlı ve zırhlı polisler, polis köpekleri, göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale edildi.