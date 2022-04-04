Burak Yörük kimdir, kaç yaşında, nereli? Aşk Mantık İntikam'ın oyuncusu Burak Yörük hayatı

Oyuncu Burak Yörük, trafikte kavga görüntülerinin ardından, açıklama yaptı. İşi dışında böyle bir konuyla gündeme geldiğinden üzgün olduğunu belirten Yörük, kavgaya çekildiğini ifade etti. Peki, Burak Yörük kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte oyuncu Burak Yörük dizileri...
Erman Burak Yörük, 26 Mayıs 1995, İstanbul doğumludur. Aşk Mantık İntikam dizisinde Barış karakterini canlandıran Burak Yörük, 4N1K sinema filmleri ve aynı adlı dizi film projesi ile tanınmıştır. Genç oyuncu 1.92 m boyunda ve 26 yaşındadır.
2002 - Sırlar Dünyası
2004 - Biz Boşanıyoruz (Cancan)
2005 - Şeytan
2007 - Dede Korkut Hikâyeleri (Salur Kazan)
2013 - 20 Dakika (Tayfur Solmaz)
2013 - Ben Onu Çok Sevdim (Aydın Menderes)
2017 - Dayan Yüreğim (Erdem)
2018 - 4N1K İlk Aşk (Barış Ozansoy)
2019 - 4N1K Yeni Başlangıçlar (Barış Ozansoy)
2020-2021 - Baraj (Tarık Yılmaz)
2021-2022 - Aşk Mantık İntikam (Çınar Yılmaz)