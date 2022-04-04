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Burak Yörük kimdir, kaç yaşında, nereli? Aşk Mantık İntikam'ın oyuncusu Burak Yörük hayatı

#Burak Yörük#Burak Yörük Kimdir#Burak Yörük Dizileri

Son olarak Aşk Mantık İntikam kadrosunda yer alan Burak Yörük, trafikte kavga görüntüleriyle gündem olmuştu. İETT şoförüyle kavga eden Burak Yörük'ten bugün bir açıklama geldi. Peki, Burak Yörük kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, oyuncu Burak Yörük hakkında merak edilenler...

1/3Burak Yörük kimdir, kaç yaşında, nereli Aşk Mantık İntikamın oyuncusu Burak Yörük hayatı

Oyuncu Burak Yörük, trafikte kavga görüntülerinin ardından, açıklama yaptı. İşi dışında böyle bir konuyla gündeme geldiğinden üzgün olduğunu belirten Yörük, kavgaya çekildiğini ifade etti. Peki, Burak Yörük kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte oyuncu Burak Yörük dizileri...

2/3BURAK YÖRÜK KİMDİR

BURAK YÖRÜK KİMDİR?

Erman Burak Yörük, 26 Mayıs 1995, İstanbul doğumludur. Aşk Mantık İntikam dizisinde Barış karakterini canlandıran Burak Yörük, 4N1K sinema filmleri ve aynı adlı dizi film projesi ile tanınmıştır. Genç oyuncu 1.92 m boyunda ve 26 yaşındadır.

3/3BURAK YÖRÜK DİZİLERİ

BURAK YÖRÜK DİZİLERİ

2002 - Sırlar Dünyası

2004 - Biz Boşanıyoruz (Cancan)

2005 - Şeytan

2007 - Dede Korkut Hikâyeleri (Salur Kazan)

2013 - 20 Dakika (Tayfur Solmaz)

2013 - Ben Onu Çok Sevdim (Aydın Menderes)

2017 - Dayan Yüreğim (Erdem)

2018 - 4N1K İlk Aşk (Barış Ozansoy)

2019 - 4N1K Yeni Başlangıçlar (Barış Ozansoy)

2020-2021 - Baraj (Tarık Yılmaz)

2021-2022 - Aşk Mantık İntikam (Çınar Yılmaz)

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