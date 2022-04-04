Burak Yörük kimdir, kaç yaşında, nereli? Aşk Mantık İntikam'ın oyuncusu Burak Yörük hayatı

Oyuncu Burak Yörük, trafikte kavga görüntülerinin ardından, açıklama yaptı. İşi dışında böyle bir konuyla gündeme geldiğinden üzgün olduğunu belirten Yörük, kavgaya çekildiğini ifade etti. Peki, Burak Yörük kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte oyuncu Burak Yörük dizileri...