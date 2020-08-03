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Haber Giriş: 03 Ağustos 2020 - 07:00,

Burak Yılmaz ve İstem Atilla yeniden nikah masasına oturuyor

Kelebek yazarı Mehmet Üstündağ müjdeyi verdi. Burak Yılmaz ve İstem Atilla yeniden nikah masasına oturuyor! Lille takımıyla 2 yıllık sözleşme imzalayan Burak Yılmaz, Fransa’ya gitmeden önce eski eşi İstem Atilla ile dini nikâh kıydı. Çift, Fransa’da nikâh masasına oturacak...

Mehmet Üstündağ
Mehmet Üstündağ
mustundag@hurriyet.com.tr
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Mehmet Üstündağ
Mehmet Üstündağ
mustundag@hurriyet.com.tr
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Lille takımıyla 2 yıllık sözleşme imzalayarak Fransa’ya uçan yıldız futbolcu Burak Yılmaz, gitmeden önce eski eşi ve çocuklarının annesi İstem Atilla ile dini nikâh kıymış.

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Hatırlarsanız, haziran ayında çiftin yeniden evlenmek için karar aldığını yazmıştım. Çift, Fransa’ya gitmeden önce ilişkilerine bir isim koymak istemiş.

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Burak Yılmaz ve İstem Atilla, 2009 yılında nikâh masasına oturmuş ve iki kız çocuğu sahibi olmuştu. Ancak çiftin evliliği 2018 yılında sona ermişti.

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Yakın dostları Emre Belözoğlu’nun araya girmesiyle ikili, kızlarının hatırı için kararlarını yeniden gözden geçirmiş ve 1 yıl sonra yeniden birlikte yaşamaya başlamıştı.

5ALYANS TAKILDI
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ALYANS TAKILDI

Yılmaz’ın eşine yeniden evlenme teklif etmesiyle de çift, ikinci kez nikâh masasına oturma kararı almıştı. Önden dini nikâhı kıyan ikili, resmi nikâhlarını ise Fransa’da Türk Konsolosluğu’nda kıydıracak.  Kızları Nazlı ve Derin için Lille’de okul bakan Yılmaz, geçen cuma Fransa’ya uçtu.

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Özel uçakla Lille’e giden Yılmaz, sosyal medya hesabından el salladığı bir fotoğraf karesini paylaştı. İlk dikkatimi çeken ise parmağındaki alyans oldu!

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Kariyerinde yeni bir sayfa açan Burak Yılmaz, özel hayatında da yeni bir sayfa açarak, eski eşiyle sil baştan yapacak. Daha önce yazdığım gibi çiftin bu kararı en çok kızları Nazlı ve Derin’i mutlu edecek belli ki!

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Mehmet Üstündağ
Mehmet Üstündağ
mustundag@hurriyet.com.tr
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