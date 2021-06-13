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Magazin
Haber Giriş: 13 Haziran 2021 - 08:35 | 

Burak Yamantürk-Özge Özpirinçci çifti bebeklerinin cinsiyetini öğrendi

Özge Özpirinçci, Farah Zeynep Abdullah, Şebnem Bozoklu, Süreyya Yalçın.... Magazin dünyasının ünlü isimleri hakkında son dedikodular...

İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
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İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
113 HAFTALIK HAMİLE

13 HAFTALIK HAMİLE

Uzun yıllardır Burak Yamantürk’le birlikte olan Özge Özpirinçci, geçen hafta bu köşede çıkan hamilelik haberlerini doğrulamış, 13 haftalık hamile olduğunu söylemişti. Çift, bebeklerinin cinsiyetini de öğrendi.

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Özpirinçci ile Yamantürk’ün bir kızı olacak. Şimdilik isim arayışında olmadığını öğrendiğim çift, Özpirinçci’nin rol aldığı “İlk ve Son” dizisinin çekimleri biter bitmez, eylül ayında nikah masasına oturacak.

3TEMMUZDA ALBÜM AĞUSTOSTA SİNEMA

TEMMUZDA ALBÜM AĞUSTOSTA SİNEMA

Farah Zeynep Abdullah, “Masumlar Apartmanı” dizisine veda etmesinin ardından yeni projeleri için kolları sıvadı. Bir süre Londra’da ailesinin yanında dinlenecek olan oyuncu ardından albüm ve sinema filmi projelerine yoğunlaşacak.

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Farah Zeynep Abdullah, rol aldığı “Masumlar Apartmanı” dizisinden “Yoruldum” diyerek ayrılmak istemiş, oyuncunun canlandırdığı İnci karakterinin sezon finalinde vefat etmesiyle Abdullah diziye veda etmişti. Oyuncunun ilk durağının Londra olduğunu öğrendim. Orada yaşayan ailesinin yanında bir süre kalacak olan oyuncu, temmuzda yeniden İstanbul’a dönecekmiş. Albüm çalışmaları için stüdyoya girmeyi planlayan Abdullah, ağustosta ise yeni bir sinema filmi projesi için kamera karşısına geçecekmiş. İsmi açıklanmayan projeyle ilgili şimdilik ser verip sır verilmiyor.

5BOYACI ŞEBNEM

BOYACI ŞEBNEM

Şu sıralar bir projede yer almayan Şebnem Bozoklu, boya yapmaya merak sardı. Evinin duvarlarını farklı renklere boyamaya başlayan oyuncu, duvarların ardından dolap ve kapıları da elden geçirecekmiş. Yakın çevresinden Bozoklu’ya “Bu iş sana yakıştı” diye yorumlar geliyormuş.

6ŞAŞIRTAN DEĞİŞİM

ŞAŞIRTAN DEĞİŞİM

İddialı giyim tarzıyla dikkatleri üzerine çeken Süreyya Yalçın, yüzündeki değişimle ilgi odağı oldu. Yaptırdığı gençleştirme operasyonu sayesinde farklı bir görünüme kavuşan Yalçın’ı görenler tanımakta zorluk çekti. Yalçın’ın, yaptırdığı bu operasyon için yüksek bir bütçe ayırdığı konuşuluyor.

İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
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