Burak Yamantürk-Özge Özpirinçci çifti bebeklerinin cinsiyetini öğrendi

Farah Zeynep Abdullah, rol aldığı “Masumlar Apartmanı” dizisinden “Yoruldum” diyerek ayrılmak istemiş, oyuncunun canlandırdığı İnci karakterinin sezon finalinde vefat etmesiyle Abdullah diziye veda etmişti. Oyuncunun ilk durağının Londra olduğunu öğrendim. Orada yaşayan ailesinin yanında bir süre kalacak olan oyuncu, temmuzda yeniden İstanbul’a dönecekmiş. Albüm çalışmaları için stüdyoya girmeyi planlayan Abdullah, ağustosta ise yeni bir sinema filmi projesi için kamera karşısına geçecekmiş. İsmi açıklanmayan projeyle ilgili şimdilik ser verip sır verilmiyor.