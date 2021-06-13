Burak Yamantürk-Özge Özpirinçci çifti bebeklerinin cinsiyetini öğrendi

Uzun yıllardır Burak Yamantürk’le birlikte olan Özge Özpirinçci, geçen hafta bu köşede çıkan hamilelik haberlerini doğrulamış, 13 haftalık hamile olduğunu söylemişti. Çift, bebeklerinin cinsiyetini de öğrendi.
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Özpirinçci ile Yamantürk’ün bir kızı olacak. Şimdilik isim arayışında olmadığını öğrendiğim çift, Özpirinçci’nin rol aldığı “İlk ve Son” dizisinin çekimleri biter bitmez, eylül ayında nikah masasına oturacak.
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TEMMUZDA ALBÜM AĞUSTOSTA SİNEMA
Farah Zeynep Abdullah, “Masumlar Apartmanı” dizisine veda etmesinin ardından yeni projeleri için kolları sıvadı. Bir süre Londra’da ailesinin yanında dinlenecek olan oyuncu ardından albüm ve sinema filmi projelerine yoğunlaşacak.
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Farah Zeynep Abdullah, rol aldığı “Masumlar Apartmanı” dizisinden “Yoruldum” diyerek ayrılmak istemiş, oyuncunun canlandırdığı İnci karakterinin sezon finalinde vefat etmesiyle Abdullah diziye veda etmişti. Oyuncunun ilk durağının Londra olduğunu öğrendim. Orada yaşayan ailesinin yanında bir süre kalacak olan oyuncu, temmuzda yeniden İstanbul’a dönecekmiş. Albüm çalışmaları için stüdyoya girmeyi planlayan Abdullah, ağustosta ise yeni bir sinema filmi projesi için kamera karşısına geçecekmiş. İsmi açıklanmayan projeyle ilgili şimdilik ser verip sır verilmiyor.
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BOYACI ŞEBNEM
Şu sıralar bir projede yer almayan Şebnem Bozoklu, boya yapmaya merak sardı. Evinin duvarlarını farklı renklere boyamaya başlayan oyuncu, duvarların ardından dolap ve kapıları da elden geçirecekmiş. Yakın çevresinden Bozoklu’ya “Bu iş sana yakıştı” diye yorumlar geliyormuş.
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ŞAŞIRTAN DEĞİŞİM
İddialı giyim tarzıyla dikkatleri üzerine çeken Süreyya Yalçın, yüzündeki değişimle ilgi odağı oldu. Yaptırdığı gençleştirme operasyonu sayesinde farklı bir görünüme kavuşan Yalçın’ı görenler tanımakta zorluk çekti. Yalçın’ın, yaptırdığı bu operasyon için yüksek bir bütçe ayırdığı konuşuluyor.