Burak Serdar Şanal ve Özgü Kaya'dan birinci yıl kutlaması

Burak Serdar Şanal ve sevgilisi Özgü Kaya, birlikteliklerinin birinci yılını Çeşme’de kutladı.İkili, yat kiralayarak baş başa romantik bir tatile çıktı. Çiftin denizde birbirlerini öpücüklere boğdukları anlar objektiflere yansıdı. Instagram hesaplarından da fotoğraf paylaşan ikiliden Kaya, “Nice yıllara, nice sonsuz mavilere sevgilim” notunu yazdı. Şanal ise “Ömrümün geri kalanı armağanım olsun ömrüne... Daha nice güzel anılar biriktirmek dileğiyle. İlk yılımız kutlu olsun sevgilim” dedi. İkili, birlikte rol aldıkları dizi setinde tanışıp aşk yaşamaya başlamıştı...