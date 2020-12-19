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Haber Giriş: 19 Aralık 2020 - 07:22 | 

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, Boğaz'da

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, dün Bebek sahilinde görüntülendi: “Hafta sonu kısıtlaması öncesinde Boğaz havası almak istedik.”

Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
1KARAN BAKICIYA EMANET
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KARAN BAKICIYA EMANET

Oyuncu çift Fahriye Evcen ve Burak Özçivit dün Bebek-Sarıyer sahil hattında araçla turlarken görüntülendi.

Muhabirlere selam veren çift, “Hafta sonu kısıtlaması öncesinde Boğaz havası almak istedik” dedi.

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Tarabya’da oturan bir arkadaşlarını ziyarete gideceklerini söyleyen Evcen ve Özçivit, oğulları Karan’ın nerede olduğu sorulunca onu evde bakıcısına emanet ettiklerini söyledi.

3İLGİYE ALIŞKINIZ
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İLGİYE ALIŞKINIZ

Sahilde Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’i gören bazı vatandaşlar araca yaklaşarak çifte selam verdi. İkili, gördükleri bu ilgi için “İnsanlar seviyor, sağ olsunlar. Bu duruma alışkınız” dedi.

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24 Aralık’taki doğum günü vesilesiyle Türk Kanser Derneği yararına yardım kampanyası başlatan Özçivit, projeyle ilgili sorular üzerine de şöyle konuştu: “Böyle özel bir günde faydalı olmak istedim.”

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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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