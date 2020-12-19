Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, Boğaz'da

Oyuncu çift Fahriye Evcen ve Burak Özçivit dün Bebek-Sarıyer sahil hattında araçla turlarken görüntülendi.Muhabirlere selam veren çift, “Hafta sonu kısıtlaması öncesinde Boğaz havası almak istedik” dedi. Tarabya’da oturan bir arkadaşlarını ziyarete gideceklerini söyleyen Evcen ve Özçivit, oğulları Karan’ın nerede olduğu sorulunca onu evde bakıcısına emanet ettiklerini söyledi.Sahilde Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’i gören bazı vatandaşlar araca yaklaşarak çifte selam verdi. İkili, gördükleri bu ilgi için “İnsanlar seviyor, sağ olsunlar. Bu duruma alışkınız” dedi. 24 Aralık’taki doğum günü vesilesiyle Türk Kanser Derneği yararına yardım kampanyası başlatan Özçivit, projeyle ilgili sorular üzerine de şöyle konuştu: “Böyle özel bir günde faydalı olmak istedim.”