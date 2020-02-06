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Haber Giriş: 06 Şubat 2020 - 07:42, /

Burak Özçivit rahatsızlığını dile getirdi: Karan para ile anılmasın

Burak Özçivit oğlu Karan’ın adının milyon liralık reklam teklifleriyle anılmasından rahatsızlık duyduğunu açıkladı: “Çocuğumun para ile gündeme gelmesini istemiyorum. Bu durum, Fahriye ile beni çok üzüyor.”

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Burak Özçivit önceki gün Vadistanbul’da objektife yansıdı. Fahriye Evcen’le oğulları Karan’ı geçen nisan ayında kucağına alan ünlü oyuncu, “Her şey çok güzel gidiyor. Babalık çok güzel bir duygu, inşallah herkese nasip olur. Gündüz set, gece Karan ile vakit geçiriyorum. Karan hem anneci hem de babacı” diye konuştu.

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NAZARA İNANIYORUZ ÇOK DUA EDİYORUZ

Fahriye Evcen’in Instagram hesabında paylaştığı Karan’ın fotoğraflarının beğeni rekoru kırması hakkında da konuşan oyuncu “Nazara inanıyoruz ama çok dua ediyoruz. Bu konuda, çok dikkatliyiz” dedi.

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Özçivit muhabirlerin Karan bebeğe gelen milyon liralık reklam tekliflerini sorması üzerine “Yalan yanlış haberler yapılıyor, çocuğumun para ile gündeme gelmesini istemiyorum. Bu durum, Fahriye ile beni çok üzüyor” diye sitem etti.

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* Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, oğulları Karan’ı geçen nisan ayında kucaklarına aldı.

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* Burak Özçivit, “Kuruluş Osman”la izleyici karşısına çıkıyor.

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* Karan’ın fotoğrafları sosyal medyada büyük beğeni topladı.

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