Haber Giriş: 06 Şubat 2020 - 07:42,
Burak Özçivit rahatsızlığını dile getirdi: Karan para ile anılmasın
Burak Özçivit oğlu Karan’ın adının milyon liralık reklam teklifleriyle anılmasından rahatsızlık duyduğunu açıkladı: “Çocuğumun para ile gündeme gelmesini istemiyorum. Bu durum, Fahriye ile beni çok üzüyor.”
Burak Özçivit önceki gün Vadistanbul’da objektife yansıdı. Fahriye Evcen’le oğulları Karan’ı geçen nisan ayında kucağına alan ünlü oyuncu, “Her şey çok güzel gidiyor. Babalık çok güzel bir duygu, inşallah herkese nasip olur. Gündüz set, gece Karan ile vakit geçiriyorum. Karan hem anneci hem de babacı” diye konuştu.
Özçivit muhabirlerin Karan bebeğe gelen milyon liralık reklam tekliflerini sorması üzerine “Yalan yanlış haberler yapılıyor, çocuğumun para ile gündeme gelmesini istemiyorum. Bu durum, Fahriye ile beni çok üzüyor” diye sitem etti.
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