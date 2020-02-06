Burak Özçivit rahatsızlığını dile getirdi: Karan para ile anılmasın

Burak Özçivit önceki gün Vadistanbul’da objektife yansıdı. Fahriye Evcen’le oğulları Karan’ı geçen nisan ayında kucağına alan ünlü oyuncu, “Her şey çok güzel gidiyor. Babalık çok güzel bir duygu, inşallah herkese nasip olur. Gündüz set, gece Karan ile vakit geçiriyorum. Karan hem anneci hem de babacı” diye konuştu.