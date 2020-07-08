Burak Özçivit, Fahriye Evcen ve Karan'ın havuz keyfi
Oyuncu çift Burak Özçivit ve Fahriye Evcen önceki gün Bodrum’daki evlerinin havuzunda oğullarıyla keyifli anlar yaşadı. Çiftin tatile iki lüks arabayla gelmesi dikkat çekti.
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Burak Özçivit, eşi Fahriye Evcen ve oğlu Karan’la Bodrum tatiline çıktı. Çift geçtiğimiz yıl Bodrum, Gümüşlük’te satın aldıkları 6 milyon TL değerindeki evlerinde Evcen’in annesi ve kız kardeşini de ağırladı.
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İkilinin yazlık evlerinde 2 yardımcı, bir bahçıvan, bir çocuk bakıcısı ve şoför olmak üzere toplam 5 personelin çalıştığı öğrenildi.
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Özçivit, personeli için özel bir müştemilat da yaptırdı. Ayrıca çiftin tatile Porsche marka cip ve VIP minibüsleriyle geldiği, balık tutabilmek için de bir tekne satın aldıkları öğrenildi.
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Özçivit önceki gün bahçe düzeniyle yakından ilgilenip eksikler için sık sık markete gitti. Evcen ise oğlundan gözünü bir an olsun ayırmadı.
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Ünlü oyuncu bir ara Karan’ın ağlamasını susturmak için oğlunu bahçede gezdirdi ve hamakta salladı. Ardından ailece havuza girip saatlerce oyunlar oynadılar.
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Evcen, gazetecilerin çekim yaptığını fark edince objektiflere gülerek, el salladı.
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Ünlü oyuncu, mayolu görüntü vermemek için kameraların görüntü almadığı yerden havuza girdi.