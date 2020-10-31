Burak Hakkı: Korkuyorum, kimseye söyleyemiyorum

O GÜNDEN SONRA HER ŞEY DEĞİŞTİ " Çok mecbur kalmadığı sürece uçağa binmediğini belirten Hakkı, zorunlu olduğu yolculuklarda yaşadığı hislerini de şu şekilde ifade etti: "Uçak hafif sallansa ellerim terliyor, titriyorum, sanki bir şey beni aşağı çekiyor gibi hissediyorum.Tansiyonum düşüyor, fenalaşıyorum. Bu nedenle eğer uçağa binmek zorunda kalmışsam mutlaka sakinleştirici bir ilaç alırım." Geçtiğimiz yıllarda Yunanistan'da bir tiyatro oyununda rol alan oyuncu, "Atina'da tiyatro yaparken arabayla gidip geliyordum. Bir kere rol arkadaşım Yannis Aivazis ile bir programa katılmamız gerekti. Birlikte gideceğimiz organizasyon için mecbur uçağa bindim. Tabii yine korkum başladı. Yolculuk boyunca arkadaşım espriler yaparak beni rahatlatmaya çalıştı. Üç saat nasıl geçti bilemiyorum. Bu sırada fotoğraflar çekip oyalanmaya çalıştım" dedi.