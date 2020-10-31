Burak Hakkı: Korkuyorum, kimseye söyleyemiyorum
Ünlü oyuncu Burak Hakkı yıllar sonra itiraf etti! O fobim yüzünden tansiyonum düşüyor ellerim terliyor!
1994 Best Model of Turkey birincisi, ünlü oyuncu Burak Hakkı, son dönemlerde kendisine sakin bir yaşam seçti. Çanakkale'deki çiftliğinde hem organik ürünler yetiştiren, hem de huzurlu bir yaşam süren Burak Hakkı, en büyük fobisini anlattı. Eski yıllarda uzun uçuşlar yapan oyuncunun yaşadığı zorlu bir seyahat, tüm hayatını değiştirdi. Yıllar önce Kayseri'den İstanbul'a uçakla yaptığı yolculuk sırasında kabus dolu anlar yaşayan Hakkı, o günü şöyle Günaydın'a anlattı:
O GÜNDEN SONRA HER ŞEY DEĞİŞTİ
" Çok mecbur kalmadığı sürece uçağa binmediğini belirten Hakkı, zorunlu olduğu yolculuklarda yaşadığı hislerini de şu şekilde ifade etti: "Uçak hafif sallansa ellerim terliyor, titriyorum, sanki bir şey beni aşağı çekiyor gibi hissediyorum.Tansiyonum düşüyor, fenalaşıyorum. Bu nedenle eğer uçağa binmek zorunda kalmışsam mutlaka sakinleştirici bir ilaç alırım." Geçtiğimiz yıllarda Yunanistan'da bir tiyatro oyununda rol alan oyuncu, "Atina'da tiyatro yaparken arabayla gidip geliyordum. Bir kere rol arkadaşım Yannis Aivazis ile bir programa katılmamız gerekti. Birlikte gideceğimiz organizasyon için mecbur uçağa bindim. Tabii yine korkum başladı. Yolculuk boyunca arkadaşım espriler yaparak beni rahatlatmaya çalıştı. Üç saat nasıl geçti bilemiyorum. Bu sırada fotoğraflar çekip oyalanmaya çalıştım" dedi.
Geçtiğimiz aylarda Rodos'tan bir davet alan Burak Hakkı, fobisini kimseye anlatamadığı için planını nasıl değiştirdiğini şu sözlerle anlattı: "Geçenlerde Rodos'ta bir ödül törenine katılacaktım.Tören bir üniversitede düzenleniyor. Herkes beni bekliyor. Tüm basın, öğrenciler, herkes orada... Uçak bileti aldılar ama utandım, 'Uçak fobim var' diyemedim.Sonra ne yapayım; arabayla Bodrum'a, oradan Rodos'a geçtim. Törenin sonuna yetiştim. Cesaretimi toplayıp bu korkumla yüzleşip üzerine gideceğim. Kolay olduğunu duydum, umarım ben de yenerim."
Tırnak yeme alışkanlığını bırakmaya çalışan Bekiroğlu, 'Ellerimi (evet ellerimi) daha fazla yemiyim diye ellerime kafamın içindekileri ve ruhumu çizdirdim ki, kafamı yemem herhalde' dedim. Cümle de saçma sapan, düşük bir şey oldu. TDK sorumluları gelir şimdi' mesajını paylaştı.
DEMET AKALIN - OKAN GÜNDE 3 KEZ DUŞ ALIYOR
Demet Akalın katıldığı programda Okan Kurt ile ilgili yaptığı itirafla güldürdü.
Demet Akalın , programda Kurt'tan izin alarak açıklamalarda bulundu. Akalın, Okan Kurt'un sürekli duş almasına isyan etti.
Okan Kurt'un çok titiz olduğunu söyleyen Akalın, 'Günde üç defa duş alıyor' dedi. Eşinin fazla su harcamasına kafayı takan Akalın, Kurt duştayken çıksın diye sürekli kapıya vurduğunu söyledi.
BÜLENT ERSOY - TAKINTISI BİR TANE DEĞİL Kİ
Kuliste oturacağı koltuğu temiz bir beyaz çarşaf serilmesini istiyor. Sahne öncesi muz yemek istiyor.Duaları dilinde , nazar boncukları çevresinde oluyor.
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