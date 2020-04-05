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Haber Giriş: 05 Nisan 2020 - 07:00, /

Burak Hakkı ile Hara Pappa'yı virüs ayırdı!

Burak Hakkı, Gelibolu’daki çiftliğine tamamen yerleşmişti. Oyuncu, bu süreçte Yunanistan’da yaşayan sevgilisi Hara Pappa ile salgından dolayı ayrı kaldığını söyledi.

Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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Koronavirüs salgını sonrası annesi ve oğluyla Gelibolu’nun Güneyli Köyü’nde bulunan çiftliğine yerleşen Burak Hakkı, köy hayatına alıştı.

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Çiftliğinde bağ bahçe işleriyle uğraşan oyuncu, gününü toprağı ekip biçmekle geçiriyor. Hakkı, tek mutsuzluğunun ise Yunan sevgilisi Hara Pappa’nın yanında olmaması olduğunu söyledi.

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Oyuncu, “Hara buraya gelecekti fakat salgını çıkınca Yunanistan’da kaldı. Her gün telefonda konuşuyoruz. Ülkesindeki sokağa çıkma yasağı kalkınca yanıma gelecek” dedi.

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Köy hayatını sevdiğini ifade eden Hakkı, uzun bir süre İstanbul’a dönmeyeceğini söyledi: “Fideler çıkmaya başladı. Mayısta onları ekeceğiz. Köy dışına çıkmıyoruz.”

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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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