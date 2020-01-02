Burak Deniz, Didem Soydan'a olan aşkını ilan etti: Enfes bir geceden sıcacık bir an
Bazı ünlü çiftler özel hayatlarını meraklı gözlerden gizli yaşamayı seçiyor ama bazıları da bunun tam tersini yapıyor. Eşlerine ya da sevgililerine duydukları aşkı soyal medya aracılığıyla dünya aleme duyuruyorlar.
İşte Türkiye'nin ünlü genç kuşak çiftlerinin aşk dolu paylaşımları.
Fotoğraflar: Instagram
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Oyuncu Burak Deniz, sevgilisi Didem Soydan ile ilk kez fotoğrafını paylaştı. Deniz, kareye, "Enfes bir geceden sıcacık bir an bu kare" notunu düştü. Çiftin beraberlikleri geçtiğimiz hafta ortaya çıkmıştı.
Didem Soydan ile Burak Deniz’in aşk yaşadığı iddiaları uzun süredir konuşuluyordu. Soydan, sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık hayatında biri olduğunun sinyalini veriyordu.
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İkilinin aşkları geçtiğimiz hafta belgelendi. Ünlü oyuncu, Soydan ile Nişantaşı'nda objektiflere yansımıştı.
Çıkan haberlerin ardından Deniz, sevgilisiyle ilk kez fotoğrafını paylaştı. Oyuncu, yayınladığı kareye, "Enfes bir geceden sıcacık bir an bu kare" notunu düştü.
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BERRAK AŞKINI İLAN ETTİ
Berrak Tüzünataç, adının aşk iddialarına karıştığı Ali Yörenç'le birlikteliğini ilan etti. Ünlü oyuncu sosyal medya hesabından birlikte çekildikleri fotoğrafı yayınladı.
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Kısa bir süre önce Burcu Esmersoy’un eski eşi Berk Suyabatmaz’dan ayrılan ve Ali Yörenç’le samimi görüntüleri ortaya çıkan Berrak Tüzünataç, sevgilisiyle birlikte çekildiği karesini ‘absolutely’ yani ‘kesinlikle’ yazan notla paylaştı ve aşkını ilan etti.
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TATİLCİLER ÇEKTİ!
Berrak Tüzünataç ile ünlü senarist Ece Yörenç’in oğlu Ali Yörenç’in, Çeşme’de yakınlaştığı iddia edilmiş, taraflar sessiz kalmıştı. Çift, dün Marmaris’te kaldıkları otelin şezlongunda tatilciler tarafından böyle görüntülenmişti...
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DOĞUM GÜNÜNE ÖZEL POZ
Oyuncu Büşra Develi dün 27. yaşına bastı. Sevgilisi Cem Aktay ile yeni yaşını kutlayan Develi aşkını da sosyal medyadan ilan etti.
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27. yaşına basan Büşra Develi arkadaşları ve sevgilisiyle kutlama yemeğine çıktı. Uzun zamandır Cem Aktay ile aşk yaşan ünlü oyuncu sevgilisiyle çekildiği fotoğrafı ilk kez sosyal medya hesabından yayınladı.
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Doğum gününde kural bozan Develi'nin fotoğrafı büyük ilgi gördü.
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HADİSE'DEN AŞK KARESİ
Uzun süredir gözlerden uzak aşk yaşayan Hadise-Kaan Yıldırım çifti, birlikteliklerini ilan etti. Hadise, oyuncu sevgilisi ile yer aldığı kareyi sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
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Hadise, Kaan Yıldırım ile el ele fotoğraf paylaştı. Ünlü popçu bu karenin altına" Yanımda, sağımda solumda ve ufkumda. Yanında... Yazında, kışında ve tüm baharlarında" notunu düştü.
Kısa sürede büyük ilgi gören fotoğraf, ‘birliktelik nikah masasına taşınıyor’ yorumlarına neden oldu.
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'KADINIM'
Berk Oktay, kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy ile pozunu sosyal medya hesabından yayınladı. Oktay'ın "Kadınım" notunu düştüğü paylaşım çok sayıda beğeni aldı.
Geçtiğimiz günlerde Merve Özbey'in evindeki doğum günü kutlamasında yakınlaşan oyuncu Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy'un samimi halleri kısa sürede aşka dönüştü.
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Şubat ayında avukat Merve Şarapçıoğlu'ndan boşanan ve yeni bir aşka yelken açan Oktay, sevgilisi ile pozunu sosyal medya hesabından yayınladı.
Berk Oktay'ın "Kadınım" notuyla yaptığı bu paylaşım 46 binden fazla beğeni aldı.
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Çift, geçtiğimiz günlerde basın mensuplarının, "Nasıl tanıştınız? sorusuna "Her şey çok yeni. Enerjimiz güzel. Merve Özbey'in doğum günü bizi tekrar buluşturdu. Mutluyuz" yanıtını vermişti.
Muhabirlerin, "İlk adımı kim attı?" sorusuna ise ikiliden Yıldız Çağrı Atiksoy, "Karşılıklı oldu" cevabını vermişti.
Atiksoy, "Arkadaşımızın doğum gününde bir araya geldik. Duygularımızı birbirimizden saklama gereği de duymadık" şeklinde konuşmuştu.
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BURAK ÖZÇİVİT - FAHRİYE EVCEN
Güzel oyuncu Fahriye Evcen, eşi Burak Özçivit ile çekildiği selfie fotoğrafını Instagram hesabında paylaştı.
Evcen, fotoğrafın altına da "Aşkım" notunu yazdı. Kısa sürede binlerce beğeni alan fotoğrafa çok sayıda da yorum yapıldı.
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HANDE SORAL - İSMAİL DEMİRCİ
Hande Soral ile İsmail Demirci, Paris'te romantizmin doruğuna çıktı.
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Fransa'ya giden oyuncu çift, çıktıkları gezintide bol bol fotoğraf çekti. Demirci'nin Soral'ı öpücük yağmuruna tuttuğu bu kare "Maşallah" dedirtti.
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Ünlü çiftin fotoğrafına beğeni ve yorum yağdı.
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CAN NERGİS - JELENA MILOSAVJEVIC
Oyuncu Can Nergis, geçtiğimiz aylarda Sırp model sevgilisi Jelena Milosavjevic'le yurt dışında sessiz sedasız evlenmişti.
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Evlendikten bebekleriyle birlikte sonra Türkiye'de yaşamaya karar veren çift birbirlerine olan aşklarını sosyal medyadan bir kez daha ilan etti.
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Jelnen Nergis, eşiyle aşk tazelerken çekildiği bu fotoğrafı 'seni seviyorum' notuyla instagram hesabından paylaştı.
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Can Nergis ve Jelena Nergis ilk bebeklerini bir süre önce kucaklarına almıştı.
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İDO TATLISES - YASEMİN ŞEFKATLİ
İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses sevgilisine aşkını sosyal medya hesabından duyurdu.
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Tatlıses, geçen yazdan beri beraber olduğu sevgilisi Yasemin Şefkatli'ye aşkını bu sözlerle duyudurdu; "İçin içine sığmıyor. Şehrin en aydınlık, en ferah meydanlarına vuruyorsun kendini, yüreğindeki sıkışıklığa çare olmuyor. Koca koca meydanlar dar geliyor. Bu ne acayip ruh hali diyorsun. Tanımlayamadığın karmakarışık mutluluklar içindesin. Bir o kadar da korkak. Bir yanınla bu tarifsiz mutluluğun tadını çıkarmak istiyorsun, diğer yanın ‘’ya bu mutluluk elimden uçup giderse’’ diye endişeli ruh hallerine sevk ediyor seni. Onun yüzünden başka hiçbir yüzü görmek istemiyorsun, onun sesinden başka hiçbir sesi duymak istemiyorsun. Anlamsız kalabalıkların içinde haykıra haykıra bağırıp içini dökmek istiyorsun. Bütün hayat tek bir anın içine hapsoluyor. Bütün zaman tek bir noktadan ibaret gözüküyor. Hayatın tek anlamı, onun olduğu yerlerde, onun olduğu zamanlarda bulunabilmekten ibaret oluyor. Şaşkınsın, mutlusun, huzurlusun, huzursuzsun, endişelisin. Hepsi bir arada. Aynı anda bütün duyguları yaşayabiliyorsun. Yıllar önce sevgili Babam sanki o şarkıyı bana söylemiş. ‘’Sen aşıksın arkadaş’’. Aşkın tarifinin bu kadar zor olacağını hiç tahmin etmezdim. Söylemesi kolay ama yaşaması çok başka. Evet bütün bunların sebebi Yasemin. Hayat Yasemin, dünya Yasemin, mana Yasemin. Böylesi güzel duyguları bana yaşattığın için çok teşekkür ederim Yasemin. Seninle her şey çok güzel…"
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BURCU BİRİCİK - EMRE YETKİN
Burcu Biricik, kocası Emre Yetkin ile çektiği bu pozunu "sol yanına dokundum" notuyla paylaştı.