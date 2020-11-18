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Hürriyet
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Haber Giriş: 18 Kasım 2020 - 07:00 | 

Burak Deniz babası Teoman Deniz'in cenazesine neden katılmadı?

Babası Teoman Deniz’in geçtiğimiz cuma yapılan cenaze törenine katılmayan Burak Deniz, Nişantaşı’ndaki bir spor salonunda objektife takıldı. Ünlü oyuncu, İzmit’te yapılan cenaze törenine neden katılamadığını da açıkladı: “Sadece zaman problemi oldu, cenazeye yetişemedim. Yazıldığı gibi babamla aramda bir problemim yoktu.”

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Geçtiğimiz cuma günü kalp krizi geçiren babası Teoman Deniz’i kaybeden Burak Deniz, Nişantaşı’ndaki bir spor salonundan çıkarken görüntülendi.

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İzmit’te yapılan cenaze törenine babasına küs olduğu için katılmadığı iddia edilen ünlü oyuncu, “Sadece zaman problemi oldu, cenazeye yetişemedim. Sonrasında vedalaştık. Yazıldığı gibi babamla aramda bir problemim yoktu” diye konuştu.

3HAYATIN AKIŞINA GÖRE İLERLEMELİYİZ
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HAYATIN AKIŞINA GÖRE İLERLEMELİYİZ

Burak Deniz pandemi döneminde set ortamlarını güvenli bulup bulmadığı sorusuna ise “Olabildiğince önlemler alınıyor.

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Setlerdeki önlemlere güvenmek zorundayız, her iş kolu gibi bu sektörün de böyle ilerlemesi gerekiyor. O yüzden hayatın akışına göre ilerlemeliyiz” cevabını verdi.

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Burak Deniz spor sonrası şortunun üzerine paltosunu giyince ortaya ilginç bir görüntü çıktı.

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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