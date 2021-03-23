Manisaâ€™dan gelen Hatice Ã–zgÃ¼l ise, "Kanyonu Ã§ok merak ediyordum. Ä°lk kez geldim. Ã‡ok gÃ¼zel. BeÄŸendik ama cam teras Ã¼zerinde ilk kez yÃ¼rÃ¼mek korkutuyor. AyaklarÄ±nÄ±z altÄ±nda muhteÅŸem bir manzara var. Ã–nce korktuk ama daha sonra alÄ±ÅŸtÄ±k" dedi.Â