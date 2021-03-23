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Ekonomi
Ramazan ÇETÄ°N - Feyzi DAVULCU / UÅžAK, (DHA)
Haber GiriÅŸ: 23 Mart 2021 - 10:50 | 

Burada yürümek cesaret ister! Dünyada ikinci, Türkiye'de ilk sÄ±rada...

ABDâ€™deki Grand Canyonâ€™dan sonra dÃ¼nyanÄ±n en uzun ikinci kanyonu unvanÄ±na sahip olan Ulubey Kanyonu, hem ziyaretÃ§ilerini hayran bÄ±rakÄ±yor hem de yÃ¼ksekliÄŸiyle korkusu olanlara zor anlar yaÅŸatÄ±yor.

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UÅžAKâ€™ta 77 kilometreyle dÃ¼nyanÄ±n en uzun ikinci kanyonu olan Ulubey Kanyonu, ziyaretÃ§ilerini hayran bÄ±rakÄ±yor. Kanyonda bulunan ve manzarayÄ± ayaklarÄ±nÄ±n altÄ±nda gÃ¶rmek isteyenlerin Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± 150 metre yÃ¼kseklikteki, 135 metrekarelik cam terasta yÃ¼rÃ¼mek ise cesaret istiyor. Ã–zellikle yÃ¼kseklik korkusu olanlar cam terasta zor anlar yaÅŸÄ±yor.

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ABDâ€™deki Grand Canyonâ€™dan (BÃ¼yÃ¼k Kanyon) sonra dÃ¼nyanÄ±n en uzun ikinci kanyonu olarak bilinen UÅŸakâ€™taki Ulubey Kanyonu, normalleÅŸme sÃ¼reciyle birlikte ziyaretÃ§ilerini aÄŸÄ±rlamaya baÅŸladÄ±.

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EÅŸsiz bir manzaraya sahip olan kanyonun uzunluÄŸu 77 kilometreyi, derinliÄŸi 140 ila 170 metreyi bulurken, geniÅŸliÄŸi ise yer yer 100 ila 500 metre arasÄ±nda deÄŸiÅŸiyor.

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Kanyonun zemininden Banaz Ã‡ayÄ± ile Dokuzsele Deresi geÃ§erken, iÃ§inde ise baÅŸta Antik DÃ¶nem olmak Ã¼zere SelÃ§uklu ve OsmanlÄ±â€™dan birÃ§ok yapÄ±yÄ± bulunuyor.

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UÅŸak ValiliÄŸi, UÅŸak Ä°l Ã–zel Ä°daresi ve Ulubey KaymakamlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan, 77 kilometrelik kanyona, 2015 yÄ±lÄ±nda yaptÄ±rÄ±lan 150 metre yÃ¼kseklikteki, 135 metrekare bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ndeki cam teras ise bÃ¼yÃ¼k ilgi gÃ¶rÃ¼yor.

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Cam terastan her yÄ±l yerli ve yabancÄ± binlerce turisti manzarayÄ± seyretmenin keyfini yaÅŸÄ±yor. Ã–zel dizaynÄ± sayesinde, cam terasta yÃ¼rÃ¼yenler kanyonu Ã¼zerinde gezerek izleyebiliyor.

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YÃ¼ksekten korkmayan ziyaretÃ§iler cam teras Ã¼zerinde yÃ¼rÃ¼yerek manzaranÄ±n tadÄ±nÄ± Ã§Ä±karÄ±p, bol bol fotoÄŸraf Ã§ekerken, yÃ¼kseklik korkusu olanlar ise bu keyiften mahrum kalÄ±yor.

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Kimisi de korkuluklara ya da yakÄ±nlarÄ±na tutunarak gÃ¼Ã§lÃ¼kle terasta yÃ¼rÃ¼yebiliyor. Cam teras Ã¶zellikle yeni evlenen Ã§iftlerin fotoÄŸraf Ã§ektirmek iÃ§in ilgi gÃ¶sterdiÄŸi yerler arasÄ±nda alÄ±yor.

9â€™ZÄ°YARETÃ‡Ä° SAYIMIZ ARTIYORâ€™

â€™ZÄ°YARETÃ‡Ä° SAYIMIZ ARTIYORâ€™

Ulubey KaymakamÄ± Ä°smail ErdoÄŸan, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Ulubey Kanyonuâ€™nun bÃ¶lgenin en Ã¶nemli turizm alanlarÄ±ndan biri olduÄŸunu belirterek, "Ulubey kanyonu TÃ¼rkiyeâ€™nin en uzun, dÃ¼nyanÄ±n ise ikinci en uzun kanyonu olma Ã¶zelliÄŸi taÅŸÄ±yor.

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Kanyonun ziyaretÃ§i sayÄ±sÄ±nÄ± artÄ±rmak iÃ§in Ã§eÅŸitli projeler geliÅŸtiriyoruz. Kanyon sadece yaz aylarÄ±nda deÄŸil, 4 mevsim ziyaretÃ§i aÄŸÄ±rlÄ±yor.

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Pandemi dÃ¶nemin de ziyaretÃ§i sayÄ±mÄ±z azaldÄ± ancak normalleÅŸme sÃ¼recinde aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z tedbirlerle ziyaretÃ§i sayÄ±mÄ±z artmaya baÅŸladÄ±. Bu yÄ±l toplam 100 bin ziyaretÃ§i aÄŸÄ±rlamayÄ± bekliyoruz" dedi.

12CAM TERAS ÃœZERÄ°NDE YÃœRÃœMEK Ä°Ã‡Ä°N GELÄ°YORLAR

CAM TERAS ÃœZERÄ°NDE YÃœRÃœMEK Ä°Ã‡Ä°N GELÄ°YORLAR

Denizliâ€™den kanyonu gÃ¶rmek iÃ§in Ulubeyâ€™e geldiÄŸini belirten ÃœmmÃ¼han Bartar, "Kanyonu gÃ¶rmek iÃ§in geldim.

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Cam teras Ã¼zerinde yÃ¼rÃ¼mek heyecan verici. AyaklarÄ±nÄ±zÄ±n altÄ±nda gÃ¼zel bir manzara oluyor ama dÃ¼ÅŸecekmiÅŸsiniz gibi geliyor ve korkuyorsunuz.

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YÃ¼rÃ¼rken ben de korktum. Ama o heyecanÄ± herkesin yaÅŸamanÄ± ve o manzarayÄ± gÃ¶rmesini tavsiye ederim" dedi.

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Manisaâ€™dan gelen Hatice Ã–zgÃ¼l ise, "Kanyonu Ã§ok merak ediyordum. Ä°lk kez geldim. Ã‡ok gÃ¼zel. BeÄŸendik ama cam teras Ã¼zerinde ilk kez yÃ¼rÃ¼mek korkutuyor. AyaklarÄ±nÄ±z altÄ±nda muhteÅŸem bir manzara var. Ã–nce korktuk ama daha sonra alÄ±ÅŸtÄ±k" dedi.Â

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Afyonkarahisarâ€™dan gelen Fikret Atay da "Ã–zelikle buraya kanyonu gÃ¶rmeye geldik. Ã‡ok beÄŸendim. YÃ¼kseklik korkum olduÄŸu iÃ§in cam teras Ã¼zerinde tutunarak yÃ¼rÃ¼meye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±m. Biraz korktum, tedirgin oldum. Ä°ster istemez "Ãœzerinde yÃ¼rÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼z cam kÄ±rÄ±lÄ±r mÄ±?â€™ diye korkuyorsunuz. SaÄŸlamdÄ±r ama yine de korkuluyor" diye konuÅŸtu.

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