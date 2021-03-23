Ramazan ÇETÄ°N - Feyzi DAVULCU / UÅžAK, (DHA)
Burada yürümek cesaret ister! Dünyada ikinci, Türkiye'de ilk sÄ±rada...
ABDâ€™deki Grand Canyonâ€™dan sonra dÃ¼nyanÄ±n en uzun ikinci kanyonu unvanÄ±na sahip olan Ulubey Kanyonu, hem ziyaretÃ§ilerini hayran bÄ±rakÄ±yor hem de yÃ¼ksekliÄŸiyle korkusu olanlara zor anlar yaÅŸatÄ±yor.
UÅžAKâ€™ta 77 kilometreyle dÃ¼nyanÄ±n en uzun ikinci kanyonu olan Ulubey Kanyonu, ziyaretÃ§ilerini hayran bÄ±rakÄ±yor. Kanyonda bulunan ve manzarayÄ± ayaklarÄ±nÄ±n altÄ±nda gÃ¶rmek isteyenlerin Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± 150 metre yÃ¼kseklikteki, 135 metrekarelik cam terasta yÃ¼rÃ¼mek ise cesaret istiyor. Ã–zellikle yÃ¼kseklik korkusu olanlar cam terasta zor anlar yaÅŸÄ±yor.
EÅŸsiz bir manzaraya sahip olan kanyonun uzunluÄŸu 77 kilometreyi, derinliÄŸi 140 ila 170 metreyi bulurken, geniÅŸliÄŸi ise yer yer 100 ila 500 metre arasÄ±nda deÄŸiÅŸiyor.
UÅŸak ValiliÄŸi, UÅŸak Ä°l Ã–zel Ä°daresi ve Ulubey KaymakamlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan, 77 kilometrelik kanyona, 2015 yÄ±lÄ±nda yaptÄ±rÄ±lan 150 metre yÃ¼kseklikteki, 135 metrekare bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ndeki cam teras ise bÃ¼yÃ¼k ilgi gÃ¶rÃ¼yor.
YÃ¼ksekten korkmayan ziyaretÃ§iler cam teras Ã¼zerinde yÃ¼rÃ¼yerek manzaranÄ±n tadÄ±nÄ± Ã§Ä±karÄ±p, bol bol fotoÄŸraf Ã§ekerken, yÃ¼kseklik korkusu olanlar ise bu keyiften mahrum kalÄ±yor.
â€™ZÄ°YARETÃ‡Ä° SAYIMIZ ARTIYORâ€™
Ulubey KaymakamÄ± Ä°smail ErdoÄŸan, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Ulubey Kanyonuâ€™nun bÃ¶lgenin en Ã¶nemli turizm alanlarÄ±ndan biri olduÄŸunu belirterek, "Ulubey kanyonu TÃ¼rkiyeâ€™nin en uzun, dÃ¼nyanÄ±n ise ikinci en uzun kanyonu olma Ã¶zelliÄŸi taÅŸÄ±yor.
Pandemi dÃ¶nemin de ziyaretÃ§i sayÄ±mÄ±z azaldÄ± ancak normalleÅŸme sÃ¼recinde aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z tedbirlerle ziyaretÃ§i sayÄ±mÄ±z artmaya baÅŸladÄ±. Bu yÄ±l toplam 100 bin ziyaretÃ§i aÄŸÄ±rlamayÄ± bekliyoruz" dedi.
Manisaâ€™dan gelen Hatice Ã–zgÃ¼l ise, "Kanyonu Ã§ok merak ediyordum. Ä°lk kez geldim. Ã‡ok gÃ¼zel. BeÄŸendik ama cam teras Ã¼zerinde ilk kez yÃ¼rÃ¼mek korkutuyor. AyaklarÄ±nÄ±z altÄ±nda muhteÅŸem bir manzara var. Ã–nce korktuk ama daha sonra alÄ±ÅŸtÄ±k" dedi.Â
Afyonkarahisarâ€™dan gelen Fikret Atay da "Ã–zelikle buraya kanyonu gÃ¶rmeye geldik. Ã‡ok beÄŸendim. YÃ¼kseklik korkum olduÄŸu iÃ§in cam teras Ã¼zerinde tutunarak yÃ¼rÃ¼meye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±m. Biraz korktum, tedirgin oldum. Ä°ster istemez "Ãœzerinde yÃ¼rÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼z cam kÄ±rÄ±lÄ±r mÄ±?â€™ diye korkuyorsunuz. SaÄŸlamdÄ±r ama yine de korkuluyor" diye konuÅŸtu.
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