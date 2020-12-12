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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 12 Aralık 2020 - 17:16 | 

Burada yaz mevsimi başladı

 Ünlü model ve oyuncu, yaz mevsiminin sürdüğü Avustralya'da tatilde.

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Oyuncu eşi Chris Hemsworth ile mutlu bir evlilik sürdüren İspanyol model ve oyuncu Elsa Pataky, plaj keyfi yaparken görüntülendi.

Splash News 

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44 yaşındaki Pataky ve eşi Chris Hemsworth üç çocuklarını da yanlarına alarak Avustralya'ya gitti.

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37 yaşındaki Hemsworth'ün memleketi olan Avustralya'da devam eden yaz mevsiminin keyfini çıkarıyor ünlü çift.

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Siyah mayosuyla plaja giden Elsa Pataky, biraz yüzüp biraz güneşlendi. Sonra da çocuklarıyla kumda oynadı.

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Elsa Pataky'nin, üç çocuk dünyaya getirmesine rağmen formunu koruduğu dikkatlerden kaçmadı.

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Elsa Pataky ile Chris Hemsworth, 2010 yılından bu yana evli. Çiftin üç tane çocuğu bulunuyor.

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