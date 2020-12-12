Burada yaz mevsimi başladı

Oyuncu eşi Chris Hemsworth ile mutlu bir evlilik sürdüren İspanyol model ve oyuncu Elsa Pataky, plaj keyfi yaparken görüntülendi. Splash News 44 yaşındaki Pataky ve eşi Chris Hemsworth üç çocuklarını da yanlarına alarak Avustralya'ya gitti.37 yaşındaki Hemsworth'ün memleketi olan Avustralya'da devam eden yaz mevsiminin keyfini çıkarıyor ünlü çift.Siyah mayosuyla plaja giden Elsa Pataky, biraz yüzüp biraz güneşlendi. Sonra da çocuklarıyla kumda oynadı.Elsa Pataky'nin, üç çocuk dünyaya getirmesine rağmen formunu koruduğu dikkatlerden kaçmadı.Elsa Pataky ile Chris Hemsworth, 2010 yılından bu yana evli. Çiftin üç tane çocuğu bulunuyor.