Burada yaz bitmiyor

Genç oyuncu ve sevgilisi hiç bitmeyen yaz mevsiminin keyfini çıkarıyor.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Rol aldığı Gossip Girl, Once Upon a Time, Kings, Winter Soldier adlı yapımlarla tanınan Romanya asıllı oyuncu Sebastian Stan, sevgilisi Alejandra Onieva ile bitmeyen yaz mevsiminin tadını çıkarıyor.
Backgrid USA
2
Abone Ol
38 yaşındaki Stan ile Onieva, Meksika'nın Tulum kentinde tatil yapıyor. Çift, önceki gün de plajda görüntülendi.
3
Abone Ol
Uzun uzun denize giren Sebastian Stan ile Alejandra Onieva, dalgaların arasında romantik anlar da yaşadı. Genç çift, bir ara dalgalarla oyunlar da oynadı.
4
Abone Ol
Daha sonra da kumsala çıkıp hem dinlendiler hem de sohbet ettiler.
5
Abone Ol
Sebastian Stan ve sevgilisi İspanyol oyuncu Alejandra Onieva bir süredir çizdikleri mutluluk tablosuyla dikkat çekiyor.
6
Abone Ol
Altı aydır birlikte olan çift, geçtiğimiz yaz da Ibiza'da çıktıkları tekne turunda romantik anlar yaşarken objektiflere takılmıştı.
7
Abone Ol
8
Abone Ol
Oppo Reno 4 Pro: Fark yaratan telefonu inceledik
Yüksek kamera performansı ve çok ama çok hızlı şarj teknolojisiyle kullanıcıların ilk günden dikkatini çekmeyi başaran Oppo'nun yeni amiral telefonu Reno 4 Pro'yu yakından inceledik. (Sponsorlu İçerik)