Burada yaz bitmiyor

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Haber Giriş: 10 Kasım 2020 - 09:29 | 

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Genç oyuncu ve sevgilisi hiç bitmeyen yaz mevsiminin keyfini çıkarıyor.

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Rol aldığı Gossip Girl, Once Upon a Time, Kings, Winter Soldier adlı yapımlarla tanınan Romanya asıllı oyuncu Sebastian Stan, sevgilisi Alejandra Onieva ile bitmeyen yaz mevsiminin tadını çıkarıyor.

Backgrid USA

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38 yaşındaki Stan ile Onieva, Meksika'nın Tulum kentinde tatil yapıyor. Çift, önceki gün de plajda görüntülendi.

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Uzun uzun denize giren Sebastian Stan ile Alejandra Onieva, dalgaların arasında romantik anlar da yaşadı. Genç çift, bir ara dalgalarla oyunlar da oynadı.

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Daha sonra da kumsala çıkıp hem dinlendiler hem de sohbet ettiler.

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Sebastian Stan ve sevgilisi İspanyol oyuncu Alejandra Onieva bir süredir çizdikleri mutluluk tablosuyla dikkat çekiyor.

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Altı aydır birlikte olan çift, geçtiğimiz yaz da Ibiza'da çıktıkları tekne turunda romantik anlar yaşarken objektiflere takılmıştı.

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