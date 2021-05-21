Burada ev sahibi olan yaşadı! İşte konut satışında zirvede olan şehirlerde en değerli yerler

Nisan ayı sonu itibarı ile Türkiye genelinde konut satış fiyatlarında yıllık değer artışı yüzde 31,7 oldu. Türkiye genelinde konut ortalama metrekare fiyatı 3 bin 113 TL, ortalama konut fiyatı ise 404 bin 690 TL olarak gerçekleşti.