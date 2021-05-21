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Ekonomi
Haber Giriş: 21 Mayıs 2021 - 05:54 | 

Burada ev sahibi olan yaşadı! İşte konut satışında zirvede olan şehirlerde en değerli yerler

TÜİK rakamlarına göre Nisan ayında Türkiye genelinde 95 bin 863 adet konut satışı gerçekleşti. Bu rakam ile konut satışları geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 124,1 artış gösterdi. İşte konut satışlarının en çok yaşandığı şehirlerin fiyatları...

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Nisan ayı sonu itibarı ile Türkiye genelinde konut satış fiyatlarında yıllık değer artışı yüzde 31,7 oldu. Türkiye genelinde konut ortalama metrekare fiyatı 3 bin 113 TL, ortalama konut fiyatı ise 404 bin 690 TL olarak gerçekleşti.

2Tekirdağ

Tekirdağ

Nisan 2021 Konut Satış Adedi: 2.248

Toplam Satış İçinde Payı (%): 2

Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 2.185

Ortalama Fiyat (TL): 269.620

Yıllık Değer Değişimi (%): 25,4

3Hatay

Hatay

Nisan 2021 Konut Satış Adedi: 1.647

Toplam Satış İçinde Payı (%): 2

Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 1.989

Ortalama Fiyat (TL): 277.950

Yıllık Değer Değişimi (%): 32,3

4Sakarya

Sakarya

Nisan 2021 Konut Satış Adedi: 1.462

Toplam Satış İçinde Payı (%): 2

Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 2.579

Ortalama Fiyat (TL): 288.000

Yıllık Değer Değişimi (%): 34,1

5Şanlıurfa

Şanlıurfa

Nisan 2021 Konut Satış Adedi: 1.646

Toplam Satış İçinde Payı (%): 2

Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 1.851

Ortalama Fiyat (TL): 295.225

Yıllık Değer Değişimi (%): 43,3

6Ankara

Ankara

Nisan 2021 Konut Satış Adedi: 9.126

Toplam Satış İçinde Payı (%): 10

Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 2.394

Ortalama Fiyat (TL): 295.360

Yıllık Değer Değişimi (%): 26,9

7Kocaeli

Kocaeli

Nisan 2021 Konut Satış Adedi: 2.272

Toplam Satış İçinde Payı (%): 2

Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 2.585

Ortalama Fiyat (TL): 306.250

Yıllık Değer Değişimi (%): 24,0

8Eskişehir

Eskişehir

Nisan 2021 Konut Satış Adedi: 1.219

Toplam Satış İçinde Payı (%): 1

Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 2.725

Ortalama Fiyat (TL): 308.520

Yıllık Değer Değişimi (%): 28,6

9Konya

Konya

Nisan 2021 Konut Satış Adedi: 2.232

Toplam Satış İçinde Payı (%): 2

Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 2.136

Ortalama Fiyat (TL): 316.480

Yıllık Değer Değişimi (%): 31,0

10Kayseri

Kayseri

Nisan 2021 Konut Satış Adedi: 2.091

Toplam Satış İçinde Payı (%): 2

Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 2.038

Ortalama Fiyat (TL): 316.800

Yıllık Değer Değişimi (%): 28,3

11Manisa

Manisa

Nisan 2021 Konut Satış Adedi: 1.508

Toplam Satış İçinde Payı (%): 2

Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 2.740

Ortalama Fiyat (TL): 321.375

Yıllık Değer Değişimi (%): 31,5

12Samsun

Samsun

Nisan 2021 Konut Satış Adedi: 1.384

Toplam Satış İçinde Payı (%): 1

Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 2.525

Ortalama Fiyat (TL): 325.920

Yıllık Değer Değişimi (%): 32,4

13Malatya

Malatya

Nisan 2021 Konut Satış Adedi: 740

Toplam Satış İçinde Payı (%): 1

Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 2.055

Ortalama Fiyat (TL): 326.400

Yıllık Değer Değişimi (%): 28,1

14Diyarbakır

Diyarbakır

Nisan 2021 Konut Satış Adedi: 1.432

Toplam Satış İçinde Payı (%): 1

Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 2.150

Ortalama Fiyat (TL): 327.690

Yıllık Değer Değişimi (%): 41,2

15Yalova

Yalova

Nisan 2021 Konut Satış Adedi: 988

Toplam Satış İçinde Payı (%): 1

Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 2.862

Ortalama Fiyat (TL): 335.750

Yıllık Değer Değişimi (%): 23,7

16Elazığ

Elazığ

Nisan 2021 Konut Satış Adedi: 624

Toplam Satış İçinde Payı (%): 1

Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 2.074

Ortalama Fiyat (TL): 337.790

Yıllık Değer Değişimi (%): 21,3

17Kahramanmaraş

Kahramanmaraş

Nisan 2021 Konut Satış Adedi: 895

Toplam Satış İçinde Payı (%): 1

Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 2.269

Ortalama Fiyat (TL): 338.400

Yıllık Değer Değişimi (%): 42,7

18Bursa

Bursa

Nisan 2021 Konut Satış Adedi: 3.472

Toplam Satış İçinde Payı (%): 4

Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 2.786

Ortalama Fiyat (TL): 342.810

Yıllık Değer Değişimi (%): 25,7

19Mersin

Mersin

Nisan 2021 Konut Satış Adedi: 2.967

Toplam Satış İçinde Payı (%): 3

Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 2.398

Ortalama Fiyat (TL): 348.160

Yıllık Değer Değişimi (%): 34,1

20Denizli

Denizli

Nisan 2021 Konut Satış Adedi: 1.107

Toplam Satış İçinde Payı (%): 1

Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 2.862

Ortalama Fiyat (TL): 358.290

Yıllık Değer Değişimi (%): 31,8

21Trabzon

Trabzon

Nisan 2021 Konut Satış Adedi: 729

Toplam Satış İçinde Payı (%): 1

Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 2.399

Ortalama Fiyat (TL): 363.040

Yıllık Değer Değişimi (%): 23,8

22Çanakkale

Çanakkale

Nisan 2021 Konut Satış Adedi: 823

Toplam Satış İçinde Payı (%): 1

Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 3.423

Ortalama Fiyat (TL): 363.400

Yıllık Değer Değişimi (%): 34,0

23Adana

Adana

Nisan 2021 Konut Satış Adedi: 2.103

Toplam Satış İçinde Payı (%): 2

Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 2.505

Ortalama Fiyat (TL): 372.160

Yıllık Değer Değişimi (%): 32,8

24Balıkesir

Balıkesir

Nisan 2021 Konut Satış Adedi: 2.306

Toplam Satış İçinde Payı (%): 2

Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 3.343

Ortalama Fiyat (TL): 375.960

Yıllık Değer Değişimi (%): 34,6

25Gaziantep

Gaziantep

Nisan 2021 Konut Satış Adedi: 2.226

Toplam Satış İçinde Payı (%): 2

Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 2.837

Ortalama Fiyat (TL): 417.280

Yıllık Değer Değişimi (%): 40,5

26Antalya

Antalya

Nisan 2021 Konut Satış Adedi: 4.429

Toplam Satış İçinde Payı (%): 5

Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 3.829

Ortalama Fiyat (TL): 435.125

Yıllık Değer Değişimi (%): 48,8

27İzmir

İzmir

Nisan 2021 Konut Satış Adedi: 5.505

Toplam Satış İçinde Payı (%): 6

Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 4.142

Ortalama Fiyat (TL): 475.875

Yıllık Değer Değişimi (%): 34,9

28İstanbul

İstanbul

Nisan 2021 Konut Satış Adedi: 19.260

Toplam Satış İçinde Payı (%): 20

Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 4.587

Ortalama Fiyat (TL): 494.076

Yıllık Değer Değişimi (%): 24,0

29Aydın

Aydın

Nisan 2021 Konut Satış Adedi: 2.349

Toplam Satış İçinde Payı (%): 2

Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 4.169

Ortalama Fiyat (TL): 513.940

Yıllık Değer Değişimi (%): 55,5

30Muğla

Muğla

Nisan 2021 Konut Satış Adedi: 1.931

Toplam Satış İçinde Payı (%): 2

Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 7.771

Ortalama Fiyat (TL): 897.000

Yıllık Değer Değişimi (%): 62,9

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