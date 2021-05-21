Burada ev sahibi olan yaşadı! İşte konut satışında zirvede olan şehirlerde en değerli yerler
TÜİK rakamlarına göre Nisan ayında Türkiye genelinde 95 bin 863 adet konut satışı gerçekleşti. Bu rakam ile konut satışları geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 124,1 artış gösterdi. İşte konut satışlarının en çok yaşandığı şehirlerin fiyatları...
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Nisan ayı sonu itibarı ile Türkiye genelinde konut satış fiyatlarında yıllık değer artışı yüzde 31,7 oldu. Türkiye genelinde konut ortalama metrekare fiyatı 3 bin 113 TL, ortalama konut fiyatı ise 404 bin 690 TL olarak gerçekleşti.