Bunyavirüs nedir, belirtileri nelerdir? Çin’de yeni bir virüs tehditi:
Bunyavirüs nedir? Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan Corona virüsü tüm dünyayı etkisi altına alırken; ülkede bu kez bunyavirüs alarmı verildi. Çin'in Jiangsu eyaletinde 37 kişi Anhui eyaletinde 23 kişi Bunyavirüs hastalığına yakalandı.7'si hastanede hayatını kaybetti. Çin Sağlık bakanlığı halktan dikkatli olmasını istedi. Bunyavirüs, semptomatik enfeksiyon tipik olarak ateş yaklaşık üç gün süren spesifik olmayan grip benzeri semptomlara neden olur. İşte, Bunyavirüs belirtileri ve hastalıkla ilgili merak edilenler.
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1
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Bunyavirüs hastalığının Çin'de görülmesiyle beraber, virüsle ilgili bilgiler ülkemizde merak konusu oldu. Tayvan’da ilk kez 2010 yılında keşfedilen yeni bunyavirüs, insandan insana bulaşabilir. Bunyavirüslerin çoğunluğu vektöreldir. Hantavirüsler ve Arenavirüsler hariç , Bunyavirales düzenindeki tüm virüsler eklembacaklılar (sivrisinek, kene veya sandfly) tarafından bulaşır.
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BUNYAVİRÜS NEDİR?
Bunyavirales , negatif algılamalı tek sarmallı RNA virüslerinin bir sırasıdır. Ellioviricetes sınıfındaki tek düzendir. Bunyaviridae virüs ailesindendir. Adı Bunyavirales türetilmiştir Bunyamwera, orijinal burada tip türlerinin Bunyamwera orthobunyavirus önce keşfedilmiştir.
3
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2017 yılında ICTV , Bunyaviridae ailesini, bir virüs ailesinden bir virüs düzenine taksonomik bir değişim olan Bunyavirales olarak yeniden sınıflandırdı.Daha önce Bunyaviridae familyasındaki ( Hantavirüs, Nairovirüs, Orthobunyavirüs, Phlebovirüs, Tospovirüs ) beş jeneratın hepsi artık bazıları birleştirilen yeni viral ailelerdir.
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NASIL BULAŞIR?
Bunyavirüslerin çoğunluğu vektöreldir. Hantavirüsler ve Arenavirüsler hariç , Bunyavirales düzenindeki tüm virüsler eklembacaklılar (sivrisinek, kene veya sandfly) tarafından bulaşır. Hantavirüsler geyik faresi dışkısı ile temas yoluyla bulaşır . Enfeksiyon insidansı vektör aktivitesi ile yakından ilişkilidir, örneğin sivrisinek kaynaklı virüsler yaz aylarında daha yaygındır.
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BELİRTİLERİ NELERDİR?
Bunyavirüsler genomları segmentlere ayırırlar, bu da onları hızlı rekombinasyon ve salgın riskini arttırabilir. Trombositopeni sendromu ile şiddetli ateşe neden olan bunyavirüs, hem genom segmentlerinin yeniden sınıflandırılması hem de intrajenik homolog rekombinasyon ile rekombinasyona uğrayabilir. Bunyaviridae sivrisinekler, midges, sinekler ve keneler de dahil olmak üzere hemafagöz eklembacaklılarla bulaşır. Viral kuluçka süresi yaklaşık 48 saattir. Semptomatik enfeksiyon tipik olarak ateş yaklaşık üç gün süren spesifik olmayan grip benzeri semptomlara neden olur . Çünkü onların arasında spesifik olmayan semptomlar, Bunyavirüs enfeksiyonları sıklıkla diğer hastalıklarla karıştırılır. Örneğin, Bwamba ateşi sıtma ile karıştırılır.