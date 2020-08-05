Bunyavirüs nedir, belirtileri nelerdir? Çin'de Bunyavirüs alarmı

BELİRTİLERİ NELERDİR? Bunyavirüsler genomları segmentlere ayırırlar, bu da onları hızlı rekombinasyon ve salgın riskini arttırabilir. Trombositopeni sendromu ile şiddetli ateşe neden olan bunyavirüs, hem genom segmentlerinin yeniden sınıflandırılması hem de intrajenik homolog rekombinasyon ile rekombinasyona uğrayabilir. Bunyaviridae sivrisinekler, midges, sinekler ve keneler de dahil olmak üzere hemafagöz eklembacaklılarla bulaşır. Viral kuluçka süresi yaklaşık 48 saattir. Semptomatik enfeksiyon tipik olarak ateş yaklaşık üç gün süren spesifik olmayan grip benzeri semptomlara neden olur . Çünkü onların arasında spesifik olmayan semptomlar, Bunyavirüs enfeksiyonları sıklıkla diğer hastalıklarla karıştırılır. Örneğin, Bwamba ateşi sıtma ile karıştırılır.