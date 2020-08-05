Bunyavirüs nedir, belirtileri nelerdir? Çin'de Bunyavirüs alarmı

Bunyavirüs belirtileri, Çin'de Bunyavirüs alarmının verilmesiyle gündeme geldi. Çin'de kene ısırığıyla bulaştığı düşünülen virüs nedeniyle şu ana kadar 7 kişinin hayatını kaybettiği iddia edildi. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını devam ederken, bunyavirüsün ortaya çıkması, tedirginliğe neden oldu. Kırım-Kongo kanamalı ateşi ortonairovirüs gibi Bunyavirales'ın bazı üyeleri ile insan enfeksiyonları yüksek morbidite ve mortalite seviyeleri ile ilişkilidir. Peki, bunyavirüs nedir? İşte, ayrıntılar.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Bunyavirüs haftalığının Çin'de görülmesiyle beraber, virüsle ilgili bilgiler ülkemizde merak konusu oldu. Tayvan’da ilk kez 2010 yılında keşfedilen yeni bunyavirüs, insandan insana bulaşabilir. Bunyavirüslerin çoğunluğu vektöreldir. Hantavirüsler ve Arenavirüsler hariç , Bunyavirales düzenindeki tüm virüsler eklembacaklılar (sivrisinek, kene veya sandfly) tarafından bulaşır.
2
Abone Ol
BUNYAVİRÜS NEDİR?
Bunyavirales , negatif algılamalı tek sarmallı RNA virüslerinin bir sırasıdır. Ellioviricetes sınıfındaki tek düzendir . Eskiden olarak biliniyordu. Bunyaviridae virüs ailesinden. Adı Bunyavirales türetilmiştir Bunyamwera , orijinal burada tip türlerinin Bunyamwera orthobunyavirus önce keşfedilmiştir. Ellioviricetes ,bunyavirüsler üzerindeki ilk çalışmaları nedeniylegeç virolog Richard M. Elliott onuruna seçildi.
3
Abone Ol
2017 yılında ICTV , Bunyaviridae ailesini, bir virüs ailesinden bir virüs düzenine taksonomik bir değişim olan Bunyavirales olarak yeniden sınıflandırdı. Organ, bu kararları 2016 yılında Budapeşte'de toplanarak verdi. Daha önce Bunyaviridae familyasındaki ( Hantavirüs, Nairovirüs, Orthobunyavirüs, Phlebovirüs, Tospovirüs ) beş jeneratın hepsi artık bazıları birleştirilen yeni viral ailelerdir.
4
Abone Ol
NASIL BULAŞIR?
Bunyavirüslerin çoğunluğu vektöreldir. Hantavirüsler ve Arenavirüsler hariç , Bunyavirales düzenindeki tüm virüsler eklembacaklılar (sivrisinek, kene veya sandfly) tarafından bulaşır. Hantavirüsler geyik faresi dışkısı ile temas yoluyla bulaşır . Enfeksiyon insidansı vektör aktivitesi ile yakından ilişkilidir, örneğin sivrisinek kaynaklı virüsler yaz aylarında daha yaygındır.
5
Abone Ol
BELİRTİLERİ NELERDİR?
Bunyavirüsler genomları segmentlere ayırırlar, bu da onları hızlı rekombinasyon ve salgın riskini arttırabilir. Trombositopeni sendromu ile şiddetli ateşe neden olan bunyavirüs, hem genom segmentlerinin yeniden sınıflandırılması hem de intrajenik homolog rekombinasyon ile rekombinasyona uğrayabilir. Bunyaviridae sivrisinekler, midges, sinekler ve keneler de dahil olmak üzere hemafagöz eklembacaklılarla bulaşır. Viral kuluçka süresi yaklaşık 48 saattir. Semptomatik enfeksiyon tipik olarak ateş yaklaşık üç gün süren spesifik olmayan grip benzeri semptomlara neden olur . Çünkü onların arasında spesifik olmayan semptomlar, Bunyavirüs enfeksiyonları sıklıkla diğer hastalıklarla karıştırılır. Örneğin, Bwamba ateşi sıtma ile karıştırılır.