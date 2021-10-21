Bunun adı şehri istila

Pandemiden sonra dünyada kullanımı yaygınlaşan e-scooter’lar, İstanbul’da da yoğun olarak ilgi gördü. Ancak bu yeni araçların kaldırımlara gelişi güzel park edilmesi, vatandaşları isyan ettirmeye başladı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, pandemi ile birlikte iyice yaygınlaşan e-scooter’larla ilgili yeni düzenlemeye gitmişti.
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12 kiralama şirketi toplam 61 bin 422 e-scooter için müsaade istemiş, müracaatlardan 52 bin 177’sine izin verilmişti. Yeni düzenlemede, park edilebilecek yerler de belirtilmişti.
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Yeni düzenlemeyle, Cumhurbaşkanlığı’na ilişkin binalara 100 metre aralık içerisinde, askeri güvenlik ve yasak bölgeleri sonlarına 10 metre ara içerisinde, emniyet ünitelerine ilişkin binalar, diplomatik temsilciliklere ilişkin binalar ve cezaevlerinin giriş ve çıkış kapılarına 20 metre ara içerisinde, saray ve kasırların duvarlarına, tarihi surlar ve kapılara, sağlık kurumlarının giriş-çıkışlarına, okul giriş-çıkışlarına, itfaiye binalarının giriş-çıkışlarına, kamu binalarının giriş-çıkışlarına, yaya geçitlerine, engelli rampalarına, engelli yolları üzerine, toplu taşıma duraklarına ve yangın musluklarına e-scooter park edilmesi yasaklanmıştı.
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FOTOĞRAF PAYLAŞTILAR
E-scooter’ların kaldırımlara gelişi güzel park edilmesi vatandaşlardan tepki gördü.
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Park edilen e-scooter’ların kaldırımları kapattığı fotoğrafları sosyal medyadan paylaşan vatandaşlar, e-scooter’ların kaldırımlarda insanların yürümesine engel olmayacak şekilde park edilmelerini istedi.
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Sosyal medya hesabından fotoğraflar paylaşan bir vatandaş, “Bu bir istila değilse nedir? Engelsiz kaldırım talep ediyoruz. Bebek arabasıyla şehirde hareket edebilmek istiyoruz” yazarak, paylaşımına Kadıköy Belediyesi ve İBB Beyaz Masa’nın Twitter adreslerini etiketledi.
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Başka hesaplar da benzer durumlarla karşılaştıklarını belirtti.
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Avrupa’dan düzenli olarak park edilen e-scooter fotoğraflarını paylaştılar.