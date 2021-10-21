Bunun adı şehri istila

Yeni düzenlemeyle, Cumhurbaşkanlığı’na ilişkin binalara 100 metre aralık içerisinde, askeri güvenlik ve yasak bölgeleri sonlarına 10 metre ara içerisinde, emniyet ünitelerine ilişkin binalar, diplomatik temsilciliklere ilişkin binalar ve cezaevlerinin giriş ve çıkış kapılarına 20 metre ara içerisinde, saray ve kasırların duvarlarına, tarihi surlar ve kapılara, sağlık kurumlarının giriş-çıkışlarına, okul giriş-çıkışlarına, itfaiye binalarının giriş-çıkışlarına, kamu binalarının giriş-çıkışlarına, yaya geçitlerine, engelli rampalarına, engelli yolları üzerine, toplu taşıma duraklarına ve yangın musluklarına e-scooter park edilmesi yasaklanmıştı.