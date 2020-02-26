Bunu çoğu kişi bilmiyor... Emekli olmak için önemli ipucu

Siz ise doğuştan tek böbreklisiniz ve çalışmaya da bu şart altında başlamışsınız. Yine de malulen emekli olabiliyorsunuz ancak şartlar farklı. Yaş şartı aranmıyor ve sigortalılık süresi 15 yıl olduğunda, 3600 de prim ödeme gün sayısı dolduğunda emekli olabilirsiniz. Sizin durumunuzda 2148 prim gün sayınız eksik. Emeklilik için 5 yıl 8 ay daha çalışmanız gerekiyor.