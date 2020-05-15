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Haber Giriş: 15 Mayıs 2020 - 11:29,

Bunları yazdığıma inanamıyorum: Mutlu yıllar canım kızım!

Ünlü oyuncu, eski eşinden dünyaya gelen kızının yeni yaşını duygusal bir sosyal medya paylaşımıyla kutladı.

INSTAGRAM, BACKGRID USA

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1UZUN BİR MESAJ YAZDI
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UZUN BİR MESAJ YAZDI

Ünlü oyuncu, eski eşinden dünyaya gelen kızının yeni yaşını duygusal bir sosyal medya paylaşımıyla kutladı.

INSTAGRAM, BACKGRID USA

2MUTLU YILLAR TATLI KIZIM
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MUTLU YILLAR TATLI KIZIM

Instagram sayfasında, bir yaş daha büyüyen kızının fotoğraflarını paylaşan ünlü oyuncu " Aslında bu sözleri yazdığıma inanamıyorum... ama mutlu yıllar benim sevgili kızım" diye yazdı.

3EVDE PARTİ
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EVDE PARTİ

Oscar ödüllü oyuncu Gwyneth Paltrow, 16 yaşına giren kızının yeni yaşını hem sosyal medyadan hem de evde düzenlediği bir partiyle kutladı.

4BUNLARI YAZDIĞIMA İNANAMIYORUM
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BUNLARI YAZDIĞIMA İNANAMIYORUM

Paltrow, Coldplay grubunun gitaristi ve solisti olan Chris Martin ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Apple'ın doğum günü için kaleme aldığı duygu dolu sosyal medya paylaşımında "Aslında bu sözleri yazdığıma inanamıyorum... ama mutlu yıllar benim sevgili kızım. Sen benim kalbimin ışığısın, sen saf neşesin" diye yazdı.

5SENİN ANNEN OLMAK HARİKA
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SENİN ANNEN OLMAK HARİKA

 Paltrow paylaşımında kızının sahip olduğu mizah duygusuna da değindi. "Senin annen olarak en harika zamanları geçiriyorum" diye de yazdı.

6GECE SOHBETLERİMİZİ SEVİYORUM
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GECE SOHBETLERİMİZİ SEVİYORUM

Gwyneth Paltrow " Senin aklında ne olduğunu öğrenmek için yaptığımız gece sohbetlerini seviyorum" diye yazdı mesajında.

7GENÇ VE KİBAR BİR HANIM
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"GENÇ VE KİBAR BİR HANIM"

Kızını "genç ve kibar bir hanım" olarak nitelendiren Paltrow "senin annen olduğum için çok şanslıyım. Beni seçtiğin için teşekkür ederim. Beni dünyalar kadar seviyorum" satırlarıyla mesajını bitirdi.

8BİR ERKEK KARDEŞİ VAR
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BİR ERKEK KARDEŞİ VAR

Gwyneth Paltrow ile Chris Martin, 2003 yılında evlendi. Bu sırada Apple'ın yanı sıra Moses adında bir de erkek çocukları olan çift, 2016 yılında dostça boşanmaya karar verdiklerini açıkladı.

9ÜNLÜ ÇİFTİN KIZI
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ÜNLÜ ÇİFTİN KIZI

Paltrow, Hollywood'un ünlü yapımcılarından Bruce Paltrow ile ünlü oyuncu Blythe Danner'ın kızı.

10BABASI 2002DE ÖLDÜ
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BABASI 2002'DE ÖLDÜ

Paltrow'un annesi Blythe Danner bir döneme damgasını vuran ünlü bir oyuncu. Babası, film yapımcısı Bruce Paltrow ise 2002 yılında kızı Gwyneth ile birlikte bulunduğu İtalya'da kamp krizi geçirip hayatını yitirdi.

11DOSTÇA AYRILDILAR
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DOSTÇA AYRILDILAR

Paltrow ile eski eşi Chris Martin dostça ayrıldı. Ama sık sık bir araya geliyorlar.

12İKİ YIL ÖNCE EVLENDİLER
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İKİ YIL ÖNCE EVLENDİLER

Paltrow, 2018 yılında Brad Falchuk ile evlendi.

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