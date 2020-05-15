Bunları yazdığıma inanamıyorum: Mutlu yıllar canım kızım!
Ünlü oyuncu, eski eşinden dünyaya gelen kızının yeni yaşını duygusal bir sosyal medya paylaşımıyla kutladı.
INSTAGRAM, BACKGRID USA
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UZUN BİR MESAJ YAZDI
Ünlü oyuncu, eski eşinden dünyaya gelen kızının yeni yaşını duygusal bir sosyal medya paylaşımıyla kutladı.
INSTAGRAM, BACKGRID USA
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MUTLU YILLAR TATLI KIZIM
Instagram sayfasında, bir yaş daha büyüyen kızının fotoğraflarını paylaşan ünlü oyuncu " Aslında bu sözleri yazdığıma inanamıyorum... ama mutlu yıllar benim sevgili kızım" diye yazdı.
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EVDE PARTİ
Oscar ödüllü oyuncu Gwyneth Paltrow, 16 yaşına giren kızının yeni yaşını hem sosyal medyadan hem de evde düzenlediği bir partiyle kutladı.
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BUNLARI YAZDIĞIMA İNANAMIYORUM
Paltrow, Coldplay grubunun gitaristi ve solisti olan Chris Martin ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Apple'ın doğum günü için kaleme aldığı duygu dolu sosyal medya paylaşımında "Aslında bu sözleri yazdığıma inanamıyorum... ama mutlu yıllar benim sevgili kızım. Sen benim kalbimin ışığısın, sen saf neşesin" diye yazdı.
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SENİN ANNEN OLMAK HARİKA
Paltrow paylaşımında kızının sahip olduğu mizah duygusuna da değindi. "Senin annen olarak en harika zamanları geçiriyorum" diye de yazdı.
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GECE SOHBETLERİMİZİ SEVİYORUM
Gwyneth Paltrow " Senin aklında ne olduğunu öğrenmek için yaptığımız gece sohbetlerini seviyorum" diye yazdı mesajında.
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"GENÇ VE KİBAR BİR HANIM"
Kızını "genç ve kibar bir hanım" olarak nitelendiren Paltrow "senin annen olduğum için çok şanslıyım. Beni seçtiğin için teşekkür ederim. Beni dünyalar kadar seviyorum" satırlarıyla mesajını bitirdi.
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BİR ERKEK KARDEŞİ VAR
Gwyneth Paltrow ile Chris Martin, 2003 yılında evlendi. Bu sırada Apple'ın yanı sıra Moses adında bir de erkek çocukları olan çift, 2016 yılında dostça boşanmaya karar verdiklerini açıkladı.
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ÜNLÜ ÇİFTİN KIZI
Paltrow, Hollywood'un ünlü yapımcılarından Bruce Paltrow ile ünlü oyuncu Blythe Danner'ın kızı.
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BABASI 2002'DE ÖLDÜ
Paltrow'un annesi Blythe Danner bir döneme damgasını vuran ünlü bir oyuncu. Babası, film yapımcısı Bruce Paltrow ise 2002 yılında kızı Gwyneth ile birlikte bulunduğu İtalya'da kamp krizi geçirip hayatını yitirdi.
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DOSTÇA AYRILDILAR
Paltrow ile eski eşi Chris Martin dostça ayrıldı. Ama sık sık bir araya geliyorlar.