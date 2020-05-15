Bunları yazdığıma inanamıyorum: Mutlu yıllar canım kızım!

BUNLARI YAZDIĞIMA İNANAMIYORUM Paltrow, Coldplay grubunun gitaristi ve solisti olan Chris Martin ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Apple'ın doğum günü için kaleme aldığı duygu dolu sosyal medya paylaşımında "Aslında bu sözleri yazdığıma inanamıyorum... ama mutlu yıllar benim sevgili kızım. Sen benim kalbimin ışığısın, sen saf neşesin" diye yazdı.