Bunları görürseniz iki kere düşünün! İkinci el otomobil alırken dikkat...
İkinci el ticaretin döndüğü e-ticaret sitelerinde bazı ilanlardaki açıklamaları okuyanlar gülümsüyor.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Pazarlama taktiklerini gözler önüne seren ilanlardaki tanımlamalarda en çok otomobiller kullanılıyor.
İşte ikinci el otomobil satışlarında kullanılan klişeler:
2
Abone Ol
Arabayı bilen biliyor
Arabayla ilgili herhangi açıklama yapmazlar. Özellikle modifiyeli araba kullananların satış taktiğidir.
3
Abone Ol
60 bin hasar kaydı var, sigortadan para almak için yapıldı
Hiçbir sigorta şirketi gerçek hasarın üzerinde fazla tazminat ödemez.
4
Abone Ol
Gereksiz muhabbet yapmayın, kalp kırarım
Araba satın almak isteyenlerin sorularından bunalanların kullandığı klişedir.
5
Abone Ol
Komple keyfi olarak boyalı
Ülkemizde boyalı araçların ikinci el değeri düşük çıkmaktadır. Ancak bu taktikle satış yapmak isteyenler genelde alıcıları aldatmak isterler. Keyfi olarak boyatılan düzgün araçlar olmasına rağmen geneli ağır hasar almasından dolayı boyanır.
6
Abone Ol
Mal benim istediğim fiyatı yazarım
İkinci el piyasasında farklı fiyatlardan araç satışları gerçekleşiyor. Fakat bazı araç sahipleri kendi otomobillerinin fiyatını emsallerinden çok daha yüksek, hatta sıfır kilometrelere yakın rakamlardan satmaya çalışıyor. İlanları genelde aylarca durur ve araçlarını satamazlar.
7
Abone Ol
Bilgiler cepten verilecektir
İkinci el ilan sitesinde açıklama kısmına araçla ilgili bilgileri yazmaya üşenen satıcıdır.
8
Abone Ol
Sadece uzun yolda kullanıldı
Genelde yüksek kilometreli ilanlara yazılır. Otomobiller şehir içi trafikte daha çok yorulur. Uzun yolda sabit hızla gitmekle şehir içinde dur-kalk trafiğinde gitmek çok farklıdır ve otomobilin aktarma organları şehir içinde daha fazla yıpranır. Ancak yüksek kilometreli uzun yolda kullanılmış arabada da büyük sorunlar çıkabilir. Uzak durulması gereken ilandır.
9
Abone Ol
Doktordan, itfaiyeciden, memurdan, imamdan araba
En bilinen satış taktiğidir. Doktor, imam, mühendis, öğretmen, memur ya da itfaiyeciden alınan arabanın herhangi bir özelliği yoktur. Unvanlarını kullanarak satmaya çalışırlar. Bu araçların iyice kontrol ettirilmesi gerekir.
10
Abone Ol
Askerlik nedeniyle satılık
Genç yaşta sahip olunan ve adrenalinin en üst düzeyde yaşandığı arabalardır. Alırken iki kere düşünmek gerekir.
11
Abone Ol
Bu fiyata son gün
Aylardır satılamayan arabadır. Sorunludur elde kalmıştır. Satmak için fiyatı düşürdükçe düşürürler. İşin uzmanlarına kontrol ettirilmesi gerekir.
12
Abone Ol
İçinde sigara bile içilmedi
Sigara kullanmayanların satma taktiğidir. Gerçekten bazı araçların sahipleri sigara içmeye izin vermeyebilir. İlan favorilere eklenmelidir.
13
Abone Ol
Alana şimdiden hayırlı olsun
Araba satılmadan gözden çıkarılmıştır.
14
Abone Ol
Dosta gider
Tanıdıklarına satamayıp ilan sitelerinde yüzbinlerce araba arasında satılmayı bekleyen ilandır.
15
Abone Ol
Yedek anahtarı, kitapçıkları mevcuttur
Bu ilanların sahipleri arabalarıyla ilgilenir. Hatta yedek anahtarını hiç kullanmamış olabilirler. Favorilere eklenmelidir.
16
Abone Ol
Garaj arabası, haftasonu kullanıldı
Kilometresi incelendiğinde genelde çok yüksek olurlar.
17
Abone Ol
Arazi canavarı
Arazi araçlarının satışı için yazılmıştır. Genelde asfalttan toprağa lastiği değmemiştir.
18
Abone Ol
Aslan besleyen yemini düşünmez
Yüksek motor hacmine sahip aşırı yakıt harcayan otomobillerin ilanlarında yer alan cümledir.
19
Abone Ol
Fotoğraflar her şeyi anlatıyor
İlan sitesine yeni yıkanmış, kusurları gizlenmiş olan arabadır. Dikkat edilmesi gerekir.
20
Abone Ol
Ölücüler aramasın
Arabasına düşük fiyat verenlerden bıkmış olan satıcıdır.
21
Abone Ol
Çıtır hasarlı
Kazaya karışmış, birkaç parça boyası olan arabadır.
22
Abone Ol
Cep telefonu, laptop takas teklifi etmeyin
Ucuz arabalara karşı takas edilen cihazlardır. Sahipleri nakit para istemektedir.
23
Abone Ol
Boya takıntısı olan aramasın
Bir çok parçası ya da karıştığı büyük kaza nedeniyle boyalı olan arabalardır.