MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler Ekonomi HaberleriBunları görürseniz iki kere düşünün! İkinci el otomobil alırken dikkat...
GeriEkonomi Bunları görürseniz iki kere düşünün! İkinci el otomobil alırken dikkat...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 30 Ocak 2019 - 08:19 | 

Bunları görürseniz iki kere düşünün! İkinci el otomobil alırken dikkat...

İkinci el ticaretin döndüğü e-ticaret sitelerinde bazı ilanlardaki açıklamaları okuyanlar gülümsüyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Pazarlama taktiklerini gözler önüne seren ilanlardaki tanımlamalarda en çok otomobiller kullanılıyor.

İşte ikinci el otomobil satışlarında kullanılan klişeler:

2
Abone Olgoogle-news

Arabayı bilen biliyor

Arabayla ilgili herhangi açıklama yapmazlar. Özellikle modifiyeli araba kullananların satış taktiğidir.

3
Abone Olgoogle-news

60 bin hasar kaydı var, sigortadan para almak için yapıldı

Hiçbir sigorta şirketi gerçek hasarın üzerinde fazla tazminat ödemez.

4
Abone Olgoogle-news

Gereksiz muhabbet yapmayın, kalp kırarım

Araba satın almak isteyenlerin sorularından bunalanların kullandığı klişedir.

5
Abone Olgoogle-news

Komple keyfi olarak boyalı

Ülkemizde boyalı araçların ikinci el değeri düşük çıkmaktadır. Ancak bu taktikle satış yapmak isteyenler genelde alıcıları aldatmak isterler. Keyfi olarak boyatılan düzgün araçlar olmasına rağmen geneli ağır hasar almasından dolayı boyanır.

6
Abone Olgoogle-news

Mal benim istediğim fiyatı yazarım

İkinci el piyasasında farklı fiyatlardan araç satışları gerçekleşiyor. Fakat bazı araç sahipleri kendi otomobillerinin fiyatını emsallerinden çok daha yüksek, hatta sıfır kilometrelere yakın rakamlardan satmaya çalışıyor. İlanları genelde aylarca durur ve araçlarını satamazlar.

7
Abone Olgoogle-news

Bilgiler cepten verilecektir

İkinci el ilan sitesinde açıklama kısmına araçla ilgili bilgileri yazmaya üşenen satıcıdır.

8
Abone Olgoogle-news

Sadece uzun yolda kullanıldı

Genelde yüksek kilometreli ilanlara yazılır. Otomobiller şehir içi trafikte daha çok yorulur. Uzun yolda sabit hızla gitmekle şehir içinde dur-kalk trafiğinde gitmek çok farklıdır ve otomobilin aktarma organları şehir içinde daha fazla yıpranır. Ancak yüksek kilometreli uzun yolda kullanılmış arabada da büyük sorunlar çıkabilir. Uzak durulması gereken ilandır.

9
Abone Olgoogle-news

Doktordan, itfaiyeciden, memurdan, imamdan araba

En bilinen satış taktiğidir. Doktor, imam, mühendis, öğretmen, memur ya da itfaiyeciden alınan arabanın herhangi bir özelliği yoktur. Unvanlarını kullanarak satmaya çalışırlar. Bu araçların iyice kontrol ettirilmesi gerekir.

10
Abone Olgoogle-news

Askerlik nedeniyle satılık

Genç yaşta sahip olunan ve adrenalinin en üst düzeyde yaşandığı arabalardır. Alırken iki kere düşünmek gerekir.

11
Abone Olgoogle-news

Bu fiyata son gün

Aylardır satılamayan arabadır. Sorunludur elde kalmıştır. Satmak için fiyatı düşürdükçe düşürürler. İşin uzmanlarına kontrol ettirilmesi gerekir.

12
Abone Olgoogle-news

İçinde sigara bile içilmedi

Sigara kullanmayanların satma taktiğidir. Gerçekten bazı araçların sahipleri sigara içmeye izin vermeyebilir. İlan favorilere eklenmelidir.

13
Abone Olgoogle-news

Alana şimdiden hayırlı olsun

Araba satılmadan gözden çıkarılmıştır.

14
Abone Olgoogle-news

Dosta gider

Tanıdıklarına satamayıp ilan sitelerinde yüzbinlerce araba arasında satılmayı bekleyen ilandır.

15
Abone Olgoogle-news

Yedek anahtarı, kitapçıkları mevcuttur

Bu ilanların sahipleri arabalarıyla ilgilenir. Hatta yedek anahtarını hiç kullanmamış olabilirler. Favorilere eklenmelidir.

16
Abone Olgoogle-news

Garaj arabası, haftasonu kullanıldı

Kilometresi incelendiğinde genelde çok yüksek olurlar.

17
Abone Olgoogle-news

Arazi canavarı

Arazi araçlarının satışı için yazılmıştır. Genelde asfalttan toprağa lastiği değmemiştir.

18
Abone Olgoogle-news

Aslan besleyen yemini düşünmez

Yüksek motor hacmine sahip aşırı yakıt harcayan otomobillerin ilanlarında yer alan cümledir.

19
Abone Olgoogle-news

Fotoğraflar her şeyi anlatıyor

İlan sitesine yeni yıkanmış, kusurları gizlenmiş olan arabadır. Dikkat edilmesi gerekir.

20
Abone Olgoogle-news

Ölücüler aramasın

Arabasına düşük fiyat verenlerden bıkmış olan satıcıdır.

21
Abone Olgoogle-news

Çıtır hasarlı

Kazaya karışmış, birkaç parça boyası olan arabadır.

22
Abone Olgoogle-news

Cep telefonu, laptop takas teklifi etmeyin

Ucuz arabalara karşı takas edilen cihazlardır. Sahipleri nakit para istemektedir.

23
Abone Olgoogle-news

Boya takıntısı olan aramasın

Bir çok parçası ya da karıştığı büyük kaza nedeniyle boyalı olan arabalardır.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi