Hazal Kaya: Batıl inancım çok, sirkeli suyla yıkanıyorum

◊ Çok fazla batıl inancı olduğunu söyleyen Hazal Kaya, banyoda sirkeli suyla yıkanıyormuş. Bu şekilde nazardan korunduğuna inanan oyuncu ayrıca adaçayının da gücüne inanıyor, bu bitkiyi hem yakıyor hem de demleyerek içiyormuş.
◊ Hazal Kaya sadece oyunculukta değil, dansta da yetenekliymiş. 7 yıl bale yapmış. Geçirdiği kaza sonucu bacağı 6 ay alçıda kalınca, çok sevmesine rağmen baleyi bırakmak zorunda kalmış. Aynı zamanda çok iyi tango yapıyormuş.
◊ Hazal Kaya, 7 yıl keman eğitimi almış. Ancak müzik aşkı fazla sürmemiş. “Herkes çizgi film izlerken ben 6 saat keman çalışıyorum” diyerek kemanı bırakmış.
2
◊ Annesi müzisyenlerin avukatlığını yaptığı için müzisyenlerin arasında büyümüş. Arkadaşları sesinin güzel olduğunu söylüyormuş.
◊ Sporu çok seven Kaya’nın yüzme alanında madalyaları da varmış.
◊ Alnındaki yara izi, çocuk yaşta zıplarken kafasını duvara çarpması sonucu oluşmuş. Vücudunda en sevdiği yerin de alnındaki bu yara izi olduğunu söylüyormuş.
◊ Bacağında “Küçük Prens” dövmesi bulunan Hazal Kaya, oğlu Fikret Ali ile kendisini de koluna çizdirmiş.
3
GURUR AYDOĞAN: Annesinin hediyesini boynunda taşıyor
◊ Gurur Aydoğan, 2016 yılında hayatını kaybeden annesi Oya Aydoğan gibi oyunculuk yapıyor. Kariyerine başlamadan önce 1.5 yıl kamera arkasında çalışan Aydoğan, Vahide Perçin ve Altan Gördüm gibi usta isimlerden eğitim aldıktan sonra setlere adım atmış.
◊ En büyük uğuru, annesinin hediye ettiği kolyeymiş. 33 yaşındaki oyuncu, o kolyeyi boynundan hiç çıkarmıyormuş.
4
◊ Futbola meraklı olan Gurur Aydoğan, 17 yaşına kadar Muradiye Spor’da forma giymiş. Oyuncu, okul yıllarında katıldığı yüzme yarışlarında da madalyalar kazanmış.
◊ Aydoğan, düzen konusunda aşırı takıntılıymış. Dağınıklığa asla tahammül edemiyor, bulaşıkları yıkamadan asla evden dışarıya adım atmıyormuş.
5
BEGÜM KÜTÜK: Futbolda iddialı
◊ Begüm Kütük’ün akrep fobisi varmış. Tüm hayvanları seven oyuncu, bir tek akrep görmeye dayanamıyormuş. Hatta tatil lokasyonlarını seçerken akrep olup almadığını araştırıyormuş. Yazın ayakkabılarını, terliklerini, plaj çantasını sıklıkla kontrol ediyor, sinekliği olmayan kapı ve pencereleri asla açmıyormuş.
◊ Annesi Saraybosnalı, babası Arnavut olan Begüm Kütük’ün tatlıyla hiç arası yokmuş. Ancak hamur işlerine çok düşkünmüş. Özellikle de Boşnak böreği ile Arnavut usulü ıspanaklı böreğe asla hayır demiyormuş.
◊ Begüm Kütük, İzmir’de geçirdiği çocukluk yıllarında oldukça yaramazmış. Kütük, kız oyunlarının aksine uzuneşek gibi erkek oyunları oynarmış. Begüm Kütük futbolda da hayli iddialıymış.
6
YILMAZ ERDOĞAN: Rakamların sırrı
◊ Yılmaz Erdoğan’la ilgili okuyacaklarınıza eminim çok şaşıracaksınız... Her projesi çok ses getiren usta oyuncunun başarısının sırrı, rakamlarda gizliymiş. “Pin kodu analizi” eğitimi alan Yılmaz Erdoğan, ekibinde yer alacak kişilerin doğum tarihleri ve saatlerini öğrenip analiz ediyormuş. Numerolojiye göre kişilerin yıldız haritalarını çıkaran Erdoğan, işe alımları buna göre yapıyormuş. Rakamlara büyük önem atfeden Yılmaz Erdoğan, birçok kararını numeroloji analizi yaparak alıyor, hatta hangi numaralı otel odasında kalacağına bile buna göre karar veriyormuş.
◊ Erdoğan, babası Nazım Erdoğan’ın eğitimine devam etmesi yönündeki tüm ısrarlarına rağmen inşaat mühendisliği bölümünü yarıda bırakıp rotasını oyunculuğa çevirmiş.
◊ Yılmaz Erdoğan, kısa süre önce yaşamını yitiren usta oyuncu Ferhan Şensoy’la bir dönem Küçük Sahne’de birlikte çalışmış.
7
◊ Sanatçı, 1988 yılında Levent Kırca’nın büyük beğeni toplayan “Olacak O Kadar” isimli güldürü programının senarist kadrosunda da yer almış. Levent Kırca, “Senden çok iyi oyuncu olur” diyerek Erdoğan’ı cesaretlendirmiş.
◊ 2016 yılında Köyceğiz’deki çiftliğinde film platosu kuran Yılmaz Erdoğan, aynı zamanda zeytin, buğday, çilek ve susam üreticiliği yapıyormuş.
◊ Düzenli spor yaparak fit kalmayı başaran oyuncu, sağlık için her sabah bir kaşık zeytinyağı içiyormuş.
◊ Yılmaz Erdoğan, ilk evliliğini 1993-1998 yılları arasında Sanem Oktar’la yaptı. 1996 yılında kızı Berfin’i kucağına alan oyuncu, ikinci evliliğini ise 2006 yılında meslektaşı Belçim Bilgin’le gerçekleştirdi. 2010 yılında oğlu Rodin’in doğumuyla ikinci kez baba olan Yılmaz Erdoğan, Bilgin’e evliliğini 2018 yılında noktaladı.
8
FARUK K: Hem kuaför hem dansçı
◊ ‘Faruk K’ adıyla tanınan şarkıcı Faruk Kurukaya, lise yıllarında kadın kuaförlüğü yapmış.
◊ 1991 yılında dansçılığa başlayan Faruk K, Muhabbet-92 müzikalinde Şener Şen ve Emel Sayın’la birlikte sahnede yer almış.
9
◊ Yonca Evcimik’in dansçılarından biri olan Faruk K, sahneye çıkmadan önce Evcimik’in saçlarını yaparmış. Bu durum 8 yıl boyunca sürmüş.
◊ İlkokul 1’inci sınıftan lise 1’e kadar obsesyon (takıntı) rahatsızlığı varmış. Bir yere dokunduğunda, aynı yere 9 kez dokunması gerektiğini, yoksa başına kötü bir şey geleceğini düşünüyormuş. Birçok konuda “9 tekrar” takıntısı bulunan şarkıcı, daha sonra aldığı nefes terapileri ve grup konuşmaları sayesinde bu rahatsızlıktan kurtulmuş.