Hazal Kaya: Batıl inancım çok, sirkeli suyla yıkanıyorum

YILMAZ ERDOĞAN: Rakamların sırrı ◊ Yılmaz Erdoğan’la ilgili okuyacaklarınıza eminim çok şaşıracaksınız... Her projesi çok ses getiren usta oyuncunun başarısının sırrı, rakamlarda gizliymiş. “Pin kodu analizi” eğitimi alan Yılmaz Erdoğan, ekibinde yer alacak kişilerin doğum tarihleri ve saatlerini öğrenip analiz ediyormuş. Numerolojiye göre kişilerin yıldız haritalarını çıkaran Erdoğan, işe alımları buna göre yapıyormuş. Rakamlara büyük önem atfeden Yılmaz Erdoğan, birçok kararını numeroloji analizi yaparak alıyor, hatta hangi numaralı otel odasında kalacağına bile buna göre karar veriyormuş.



◊ Erdoğan, babası Nazım Erdoğan’ın eğitimine devam etmesi yönündeki tüm ısrarlarına rağmen inşaat mühendisliği bölümünü yarıda bırakıp rotasını oyunculuğa çevirmiş.



◊ Yılmaz Erdoğan, kısa süre önce yaşamını yitiren usta oyuncu Ferhan Şensoy’la bir dönem Küçük Sahne’de birlikte çalışmış.



