‘Bundestag içindeki virüs temizlenmeli’

Faciada annesi ve kızını kaybeden Faruk Arslan, kundaklanan evin önüne çiçek bıraktıktan sonra yaptığı açıklamada, “50 yıldır burada yaşıyorum. Biz buraya ne yanmaya ne öldürülmeye geldik, biz buraya yaşamaya geldik” dedi. Arslan, Almanya’ya gelen Türkler’in burada tüm toplumla beraber yaşamak ve aile olmak istediğine işaret ederek, “Bizim beraber yaşamamıza engel olmak isteyenlere biz engel olmalıyız, onlara karşı birlikte durmalıyız” ifadesini kullandı.