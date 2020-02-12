Buna "felaket" denir

Tepeden tırnağa "kristal taşlara bulanarak" partiye katılan Adriana Lima belki de bu kadar acımasız eleştiri duymamıştı.
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Bu yıl 92'ncisi düzenlenen Akademi Ödülleri (Oscar Ödülleri) geride kaldı. Fakat tören gecesinin yankıları sürüyor. Ödül dağılımı ve Dolby Theater kırmızı halısındaki şıklık yarışı bir yana o gece başka etkinliklerde de kelimenin tam anlamıyla yıldız yağmuru yaşandı. Ünlüler akın akın düzenlenen partilere gitti. Bunlar arasında öne çıkanlardan biri de Vanity Fair'in geleneksel partisi oldu.
BACKGRID USA
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Vanity Fair partisine Oscar töreninden çıkıp üzerini değiştiren ünlülerin yanı sıra başka konuklar da katıldı. O etkinlikte de özellikle kadın ünlüler arasında bir şıklık yarışı yaşandı. Fakat moda eleştirmenleri özellikle de bir dönemin Victoria's Secret modeli olarak adlarını duyuran dört ünlüyü acımasızca eleştirdi. Hatta ABD basınında yer alan bir makalede dört ünlü model "karanlıkta giyinmiş gibi" görünmekle eleştirildi ve sonuç "moda felaketi" olarak nitelendirildi.
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Bu eleştirilerden nasibini alanlardan biri Adriana Lima oldu. 38 yaşındaki iki çocuk annesi Lima, parti için beyaz, ilk bakışta sade fakat tepeden tırnağa kristallerle süslenen bir kıyafet giydi. Ralph& Russo imzası taşıyan elbisenin bu kadar acımasızca eleştirilmesinin nedeni ise çok sayıdaki ayrıntısı oldu.Sırt dekoltesi, derin yırtmacı, tek omuzu, elbisenin göğüs kısmındaki kristal süslemeli ayrıntılar, hatta elbisenin altına giydiği kristal kaplı çorap, moda eleştirmenleri tarafından "çok fazla" bulundu.
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Bir başka ünlü model Winnie Harlow da parti kıyafeti seçimiyle bazı moda eleştirmenlerini memnun etmedi. Onun fazla katlı ve kabarık kıyafeti de olumsuz eleştirilerden nasibini aldı. Harlow, bu kıyafetiyle 1980'lerde mezuniyet törenine gitmiş, Büyük Umutlar romanı kahramanı Miss Havisham'a benzetildi.
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Charles Dickens'ın Büyük Umutlar romanının kahramanlarından olan Bayan Havisham, evlatlık kızıyla yıkık bir köşkte yaşar. Düğün hayalleri suya düştüğü için de hayatının geri kalanını gelinliğini giyerek geçirmeye karar vermiştir. İşte Winnie Harlow da New York Post gazetesi tarafından bu roman kahramanına benzetildi.
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Vanity Fair partisinin eleştirilen konuklarından biri de bir başka ünlü model Candice Swanepoel oldu. Ünlü model geceye Zuhair Murad imzalı bir kıyafetle gitti. Swanepoel, diğer meslektaşları kadar acımasızca eleştirilmese de en azından "zevki sorgulanabilir" bulundu.
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Joan Smalls da kıyafet seçimiyle eleştirilen modellerden biri. Smalls'un iki parçalı kostümü de pek beğenilmedi. Yazıda bu dört ünlünün her ne kadar podyumun ünlüleri olsalar da kıyafetlerinin beklentileri karşılamadığı belirtildi.