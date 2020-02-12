Buna "felaket" denir

Vanity Fair partisine Oscar töreninden çıkıp üzerini değiştiren ünlülerin yanı sıra başka konuklar da katıldı. O etkinlikte de özellikle kadın ünlüler arasında bir şıklık yarışı yaşandı. Fakat moda eleştirmenleri özellikle de bir dönemin Victoria's Secret modeli olarak adlarını duyuran dört ünlüyü acımasızca eleştirdi. Hatta ABD basınında yer alan bir makalede dört ünlü model "karanlıkta giyinmiş gibi" görünmekle eleştirildi ve sonuç "moda felaketi" olarak nitelendirildi.