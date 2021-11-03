Buna dikkat! Bilen az... Eğer yatırılmadıysa emekliliğiniz uzar

Tabi burada büyüme hızının yüksek olması da emekli maaşını olumlu etkileyen faktör. Kıdem tazminatı açısından ise gelecek sene emekli olmak daha avantajlı olacaktır, çünkü tazminatın tavanı artacak. Yine de emekliliğiniz gelmişse biran önce emekli olmanızda fayda var.