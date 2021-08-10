Bulut Duman kimdir, kaç yaşında? Ünlü şarkıcıya cinsel istismardan hapis şoku!
Şarkıcı Bulut Duman hakkında "Çocuğun cinsel istismarına azmettirme" suçundan 27 yıldan az olmamak şartıyla hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede tutuksuz şüpheli Bulut Duman'ın "Çocuğun cinsel istismarına azmettirme" suçundan 27 yıldan az olmamak şartıyla hapis cezasına cezalandırılması talep edildi.
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Hakkında ‘şantaj’ ve ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçlaması ile 40’a yakın soruşturma ve dava bulunan Bulut Duman, çocuk istismarı haberleriyle gündeme gelmişti. Bulut Duman suç tarihinden 9 gün sonra olan 16 Kasım 2020'de sokakta silahlı saldırıya uğramış ve bacağından yaralanmıştı. Üç şüpheli polis tarafından kıskıvrak yakalanırken, gözaltına alınan şahıslardan birinin "Bir daha bebeklere tecavüz edemeyecek" dediği duyuldu.
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Bulut Duman, 1990 yılı Almanya Hamburg'da dünyaya geldi. ''İki Aşık İki Düşman'' adlı albümündeki "Sol Yanım" ve "Vuslat" adlı şarkılar ile sadece internette yayınlanan video klipleri ile yaklaşık 3 milyon kişi tarafından izlenen Bulut Duman, sosyal medyada tanınıyor.
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2018 yılında Duman'ın savcılıklara onlarca şikâyet başvurusunun olduğu ortaya çıkmıştı. Şarkıcı hakkında İstanbul’daki üç büyük adliyenin yanı sıra, Gemlik, Mudanya, Giresun gibi illerde bulunan savcılıklara yapılan suç duyuruların sayısının 50’yi aştığı belirtilmişti. Konuyla ilgili iddialar üzerine ise Bulut Duman suçlamaları reddererek, "Suçlamaların tamamı asılsız" demişti.