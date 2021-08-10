Bulut Duman kimdir, kaç yaşında? Ünlü şarkıcıya cinsel istismardan hapis şoku!

Hakkında ‘şantaj’ ve ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçlaması ile 40’a yakın soruşturma ve dava bulunan Bulut Duman, çocuk istismarı haberleriyle gündeme gelmişti. Bulut Duman suç tarihinden 9 gün sonra olan 16 Kasım 2020'de sokakta silahlı saldırıya uğramış ve bacağından yaralanmıştı. Üç şüpheli polis tarafından kıskıvrak yakalanırken, gözaltına alınan şahıslardan birinin "Bir daha bebeklere tecavüz edemeyecek" dediği duyuldu.