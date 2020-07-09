Bulimia Nervoza nedir ve belirtileri nasıl anlaşılır?
Bulimia Nervoza, sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan'ın yaptığı açıklamanın ardından merakla araştırılmaya başlandı. Bulimia Nervoza belirtileri ve tam olarak nasıl bir hastalık olduğunu anlamaya çalışan pek çok kişi, internet üzerinden bu konuda araştırmalarını gerçekleştirmeye başladı. Peki, Bulimia Nervoza nedir ve belirtileri nasıl anlaşılır? İşte, Bulimia Nervoza hakkında detaylı bilgiler
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1
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Bulumia Nervosa, oburluk ve kilo almayı engelleyen davranışlarla karakterizedir. Ergen ve genç yetişkin kadınlar arasında sıklığı %1-3'dür (>18 yaş).
Semptomları ise şu şekildedir; Kilo oynamaları Kilo kaybı Kusma Yorgunluk Baş ağrısı Baygınlık Belirsiz abdominal ağrı Düzensiz adet görme
Bu durumla karşılaşan hastaların %70'i iyileşme eğilimindedir. %30 oranında ise tekrarlama durumu bulunmaktadır. Ölümcül etkisi çok düşüktür.
Psikiyatri Uzmanı Doç. Dr. Hakan Atalay, yeme bozukluklarını ve psikolojik sebeplerini açıkladı. İşte, o detaylar;
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Dünya Sağlık Örgütü’ne göre Beden Kitle İndeksi (BKİ) 17 kg/m2’nin altı anlamlı ölçüde “düşük ağırlıklı” kabul edilir.
Bulimia Nervoza, sonuçları açısından Anoreksiya ile benzerdir. Sadece davranış biçimleri değişir. Bulimia “tıkınırcasına yeme” ataklarıyla kendini gösterir. Genellikle abur cuburdan oluşan gıdalar hızla ve çoğu kez gizlice tüketilir ve bunun sonucunda kişi pişmanlıkla bu “yükten” kurtulmak için kusar; boşaltım sistemlerini hızlandırmak için ilaçlar kullanır ya da çok fazla egzersiz yapar.
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Tedavide öncelikli olarak bedenin fizyolojik dengesinin kurulması, beslenmenin düzenlenmesi esastır. Aynı zamanda psikofarmakolojik ve psikoterapötik müdahalelere de başlanır. Yatırılması gerekmeyen ve uygun zamanda başlanmış ilaç ve psikoterapiyle izlenen hastalarda hastalığın seyri tedavi görmeyen olgulardan çok daha olumludur ve ölüm nadir görülür.