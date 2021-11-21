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Magazin
Haber Giriş: 21 Kasım 2021 - 10:47 | 

Bülent Serttaş ve eşi Selvi Serttaş bıçak altına yattı!

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından fısıltılar...

İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
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İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
1Botoks olmadı bu kez balon

Botoks olmadı bu kez balon

Bülent Serttaş ve eşi Selvi Serttaş, aynı anda ameliyat oldu. Fazla kilolarından kurtulmak amacıyla daha önce iki kez mide botoksu yaptıran çift, o uygulamadan fayda sağlayamayınca ameliyat masasına yattı. Bu kez mide balonu tekniğinde çare arayan Serttaş çifti kontrollü olarak kilo kaybetmeyi hedefliyor.
2Bebeğe özel tasarım oda

Bebeğe özel tasarım oda

Bebek heyecanı yaşayan Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ hazırlıklara başladı. Çift, doğacak bebeklerinin odası için bir tasarımcıdan profesyonel destek alacak. Tüm eşyaların özel tasarım olacağı oda, doğumdan 1 ay önce tamamlanmış olacak.
3Klibinde oynamayacak

Klibinde oynamayacak

Bir süredir ilişki yaşayan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’un hayranları, ikiliyi aynı klipte görmek istiyor. Takipçileri, Özdemir’e sosyal medyadan “Oğuzhan’ın klibinde oyna” mesajları yağdırıyor. Ancak fikir alışverişi yapsalar da çiftin “birbirlerinin işlerine dahil olmamak” şeklinde bir karar aldığını öğrendim.
4Hedefim çok büyük

Hedefim çok büyük

Aleyna Tilki önceki gün Etiler’de görüntülendi. Annesi Havva Öztel’le Dubai tatili yapan Tilki “Türkiye’ye geleli bir iki gün oldu. Sakin bir tatil geçirdik. Çöllerde bir sonsuzluk hissi var” dedi. Genç şarkıcı, önümüzdeki sene İngilizce albümünün hazır olacağını söyledi: “İngilizce rock-pop bir albüm yaptım ve bitti. Hedefim çok büyük. Artık dünya pazarına daha fazla ilgi göstermem gerekiyor. Son İngilizce şarkım ‘Real Love’ yukarılarda yerini aldı.” Aleyna Tilki ayrıca Tarkan’ın çok özel bir ruh olduğunu söyledi ve ekledi: “Henüz Tarkan ile tanışma fırsatımız olmadı.” (Behlül AYDIN)
5Gençlere Sertab desteği

Gençlere Sertab desteği

Sertab Erener, önceki akşam Kerki Solfej’in kış konserleri kapsamında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda sahne aldı. Erener’in sahne öncesinde Selin Geçit ve Pandami Music müzikseverler ile buluştu. Erener, sahnede hayranlarına iki saat eğlenceli anlar yaşattı. Ünlü şarkıcı, “Yurtdışında festivallerde gördüğüm burada pek alışık olmadığımız bir hayalimi gerçekleştirdim. Bugün ben de genç müzisyenlerin önünü açarak buna önayak olmanın mutluluğu içerisindeyim. Selin Geçit ve Pandami Music’i tebrik ediyorum” dedi. Erener, geçmişten günümüze popüler şarkılarını kendini dinlemeye gelen seyircisi için seslendirdi.
İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
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