Bülent Serttaş ve eşi Selvi Serttaş bıçak altına yattı!

Hedefim çok büyük

Aleyna Tilki önceki gün Etiler’de görüntülendi. Annesi Havva Öztel’le Dubai tatili yapan Tilki “Türkiye’ye geleli bir iki gün oldu. Sakin bir tatil geçirdik. Çöllerde bir sonsuzluk hissi var” dedi. Genç şarkıcı, önümüzdeki sene İngilizce albümünün hazır olacağını söyledi: “İngilizce rock-pop bir albüm yaptım ve bitti. Hedefim çok büyük. Artık dünya pazarına daha fazla ilgi göstermem gerekiyor. Son İngilizce şarkım ‘Real Love’ yukarılarda yerini aldı.” Aleyna Tilki ayrıca Tarkan’ın çok özel bir ruh olduğunu söyledi ve ekledi: “Henüz Tarkan ile tanışma fırsatımız olmadı.” (Behlül AYDIN)