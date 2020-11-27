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Hürriyet
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Haber Giriş: 27 Kasım 2020 - 07:00 | 

Bülent Ersoy: Kürklerimin hepsini Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne bağışlayacağım

Geçtiğimiz günlerde Bodrum’daki evine 100 bin liralık aksesuvar alan ve bu alışverişiyle çok konuşulan Bülent Ersoy, önceki gün de Nişantaşı’ndaki bir kürk dükkanındaydı.

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
1BEN ALIŞTIM ARTIK
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BEN ALIŞTIM ARTIK

İzmirli Kürk Sarayı adlı dükkandan her biri 40 bin lira değerinde iki adet kürk satın alan ünlü sanatçı, “Hayvanseverler size yine sitem edecek” diyen muhabirlere “Ben alıştım artık” diye karşılık verdi.

2ÇAĞDAŞ YAŞAMI DESTEKLEME DERNEĞİNE
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ÇAĞDAŞ YAŞAMI DESTEKLEME DERNEĞİ'NE

Ersoy, kürklerini Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne bağışlayacağını da açıkladı: “Kürklerimin hepsini Türkan Saylan hanımın derneğine vereceğim. Bir gece düzenleteceğim, ben de gideceğim oraya. Açık artırmayla satsınlar. Epeyce yüklü bir miktar toplanır.”

3Servet taşıyor
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Servet taşıyor

Takılarıyla dikkat çeken Bülent Ersoy, üzerindeki mücevherlerin toplam değeri sorulunca “10 milyon lira” dedi. Hermes çanta ve Dolce Gabbana gözlük takan sanatçı, “Bu gözlükten farklı renklerde üç tane üretildi, üçünü de ben aldım” diye konuştu.

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Geçtiğimiz günlerde Bodrum’daki evine 100 bin liralık aksesuvar alan ve bu alışverişiyle çok konuşulan Bülent Ersoy, önceki gün de Nişantaşı’ndaki bir kürk dükkanındaydı.

5
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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