Bülent Ersoy Kuaförüm Sensin’den ayrıldı mı? Kuaförüm Sensin’den ayrılık nedenini açıkladı

Kuaförüm Sensin’in 325. Bölüm fragmanına Fatih Ürek’in görüntüleri damga vurdu. Yeni jüri üyesi olarak Fatih Ürek’in duyurulması ardından gözler Bülent Ersoy’a çevrildi. Program takipçileri ‘Bülent Ersoy Kuaförüm Sensin’den ayrıldı mı? Bülent Ersoy Kuaförüm Sensin’den neden ayrıldı?’ sorusuna yanıt arıyor. İşte Bülent Ersoy’un sosyal medya hesabından yaptığı ayrılık açıklaması.
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Işıl Rençber, Seçkin Süngüç, Adnan Serter ve Bülent Ersoy’un jüri üyeliğini yaptığı Kuaförüm Sensin’de bir veda yaşandı. Programa transferi çok konuşulan Diva Bülent Ersoy, Kuaförüm Sensin’den ayrılık kararı aldı. Ayrılık haberi ardından çeşitli iddialar gündeme gelince Ersoy, sosyal medya hesabı üzerinden yazılı açıklama yaparak ayrılık nedenini paylaştı.
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Sağlık raporunu ve sözleşmesini sosyal medya hesabından paylaşan Bülent Ersoy, şu ifadeleri kullandı: Bugün bazı basın müntesibi muhterem arkadaşlarımın hadiseleri çarpıtarak; aslıyla müsemma olmayan bir sunumla siz muhterem takipçilerimi yanlış bilgilerle mücehhez bilgilendirmeye çalışmaları üzerine ; gördüğüm lüzûm üzerine sağlıklı,sarih ,net ve belgelerle tescilli bilgileri sizlerle paylaşmak istiyorum. Buyrun belgesi
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Bu arada sağlığım hakkında da yapılan spekülasyonlara yine bu belge ile cevap veriyorum.Bu asılsız haberleri yapıp tüm efkârı umumiyeyi yanıltma pozisyonu sergileyen bu basın müntesibi arkadaşlarımız umarım bir nebze aile terbiyeleri varsa utanırlar.
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Sunuculuğunu Çiğdem Batur’un üstlendiği, jürisinde ‘Yılın En Stil Kadını’ seçilen Işıl Reçber, makyajın prensi Seçkin Süngüç ve tecrübeli kuaför Adnan Serter’in yer aldığı ‘Kuaförüm Sensin’in yeni yıldızı Fatih Ürek oldu. Yılların sahne deneyimi ve ekran tecrübesi ile yarışmaya renk katacak olan ünlü sanatçı, bundan böyle hafta içi her gün Show TV ekranlarında ‘Kuaförüm Sensin’ jüri koltuğunda izleyici ile buluşacak.