Bülent Ersoy hastaneye kaldırıldı! Bülent Ersoy'un hastalığı nedir ve sağlık durumu nasıl?

Açıklamanın ardından pek çok ünlü, Bülent Ersoy'a geçmiş olsun dileklerinde bulundu.



Geçtiğimiz günlerde jüri üyeliği yaptığı programdan sağlık nedeniyle ayrılan Bülent Ersoy, yine sağlık sorunları ile gündeme gelmişti. Bülent Ersoy, o iddialar için sağlık raporunu da paylaşarak şu açıklamada bulunmuştu;