Bülent Ersoy hastaneye kaldırıldı! Bülent Ersoy'un hastalığı nedir ve sağlık durumu nasıl?
Ünlü sanatçı Bülent Ersoy, önceki gün geçirdiği rahatsızlığın ardından hastaneye kaldırıldı. İzmir'de olduğu öğrenilen Diva, geçirdiği rahatsızlıkla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamasında rahatsızlığının iyiye gittiğini ifade eden Bülent Ersoy, 'Endişe edilecek bir durumum yok' açıklamasında bulundu. Peki, Bülent Ersoy'un hastalığı nedir? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
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İzmir'de rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Bülent Ersoy, sağlık durumu hakkında sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi. Bülent Ersoy, sağlık durumu hakkında "Bugün sabah saatlerinde midemdeki ülserden kaynaklanan bir kanama geçirdim.Şükürler olsun, sağlığım,sıhhatim yerinde. Bugünkü kısa süreli tedavi ve müdaheleden sonra birkaç gün içerisinde normal hayatıma döneceğim. Endişe edilecek bir durumum yok." ifadelerini paylaştı.
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Açıklamanın ardından pek çok ünlü, Bülent Ersoy'a geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
Geçtiğimiz günlerde jüri üyeliği yaptığı programdan sağlık nedeniyle ayrılan Bülent Ersoy, yine sağlık sorunları ile gündeme gelmişti. Bülent Ersoy, o iddialar için sağlık raporunu da paylaşarak şu açıklamada bulunmuştu;
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"Bugün bazı basın müntesibi muhterem arkadaşlarımın hadiseleri çarpıtarak; aslıyla müsemma olmayan bir sunumla siz muhterem takipçilerimi yanlış bilgilerle mücehhez bilgilendirmeye çalışmaları üzerine ; gördüğüm lüzûm üzerine sağlıklı,sarih ,net ve belgelerle tescilli bilgileri sizlerle paylaşmak istiyorum. Buyrun belgesi "
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"Bu arada sağlığım hakkında da yapılan spekülasyonlara yine bu belge ile cevap veriyorum.Bu asılsız haberleri yapıp tüm efkârı umumiyeyi yanıltma pozisyonu sergileyen bu basın müntesibi arkadaşlarımız umarım bir nebze aile terbiyeleri varsa utanırlar."