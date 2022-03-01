Bülent Ersoy Erbil'de sahneye çıktı

BÜLENT Ersoy, geçtiğimiz akşam Irak’ın Erbil kentinde konser verdi. Yaklaşık 1500 kişinin izlediği konserde sanatçı için devletin 100 kişilik koruma ordusu görev aldı. Rezervasyonları günler öncesinden dolan mekânda yer bulamayanlar, Ersoy’u salonun dışından dinledi. 3 saat sahnede kalan ünlü şarkıcı için dinleyiciler gecenin sonunda “Diva’ya doyamadık” yorumunu yaptı. Konserin hemen ardından özel uçakla Türkiye’ye dönen sanatçı, Erbil’de sahneye çıkan ilk uluslararası sanatçı olduğunu söyleyerek “Her zaman olduğu gibi yine büyük bir zafer kazanarak ülkeme dönüyorum, Allah’ıma şükürler olsun” dedi.
Derya Uluğ, Karfest etkinliklerinin finalinde konser verdi.Derin yırtmaçlı gümüş payetli bir elbiseyle sahneye çıkan Derya Uluğ, gecede basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. Şarkıcı, “Arabesk müziğe bakış açınız nedir?” sorusu üzerine şöyle dedi: “Ben klasik müzik eğitimi de, caz eğitimi de, Türk müziği eğitimi de aldım. Biz Türk’üz, bir yerden sonra ruhumuz arabesk ister. Derde şifa olan, kalbe dokunan bir şey asla küçümsenemez.”
Maximum Uniq’de eğlence mart ayında da hız kesmeden devam ediyor. Yılmaz Erdoğan, Yasemin Sakallıoğlu, Haluk Bilginer, Zerrin Tekindor, İpek Bilgin, Aslı Enver, Cem Yiğit Üzümoğlu, Güven Murat Akpınar, Ali Poyrazoğlu, Serkan Keskin, Sergen Deveci ve Deniz Uğur, Maximum Uniq’te, tek kişilik gösteriler ve tiyatro oyunlarıyla sahnede olacak. Dünyaca ünlü müzisyen ve piyanist Evgeny Grinko, alternatif müziğin başarılı temsilcileri Mert Demir, Can Ozan ve elektronik müziği ışık şovuyla birleştiren Neon Intro muhteşem performansları da mart ayında…
Sanatçı Aynur Doğan, Gergedan Yapım-BGST organizasyonu ile Mart ayında Türkiye'ye geliyor.Uluslararası Dünya Müzik Fuarı Womex 2021 Sanatçı Ödülü'nü kazanan Doğan, sevilen şarkılarını Gergedan yapım-BGST organizasyonu ile İstanbul ve Ankara'da seslendirecek, hayranlarıyla hasret giderecek. Yoğun istek üzerine istanbul konser sayısını 2 ye çıkartan,Aynur Doğan’ın konser takvimi:
4 Mart Ankara Nazım Hikmet Kültür Merkezi
6 Mart Volkswagen Arena İstanbul
7 Mart Bostancı Gösteri Merkezi
Sagopa Kajmer, 26 Mart Cumartesi gecesidinleyicileri ile Volkswagen Arena'da buluşuyor.Lise eğitimine kadar Samsun’da yaşayan sanatçı, müzik hayatına yerel bir radyodaki DJ’lik görevi ile başladı. 1999 yılından itibaren profesyonel anlamda çalışmalarına başlayan ve günümüzde önemli bir yere gelen sanatçı, geniş hayran kitlesine sahip."Bir Pesimistin Gözyaşları", "Kalp Hastası" ve geçtiğimiz yıl yayınladığı son albümü 'Tek' gibi daha güncel albümleri kitlesel beğeni kazandı. 2004 yılından itibaren film müziği de yapmaya başlayan başarılı sanatçı, G.O.R.A filmin müziklerinin altına imzasını attı.
Genç sanatçı Tolgay, bu yıl 2.si düzenlenen Uluslararası Zirve Ödülleri'nde "Yılın en iyi çıkış yapan performans müzik sanatçısı" ödülünü almıştı. Tolgay'ı ilk tebrik edenlerden biri de Gülben Ergen olmuştu. Genç sanatçıya jest yapan Gülben Ergen sevilen bir şarkısını da beraber seslendirmişti. Bu jeste teşekkür eden Tolgay "Gülben hanıma hep hayrandım. Bana o gece büyük mutluluk yaşattı. Onunla ileride düet yapmayı çok isterim" dedi. Tolgay, yakın bir tarihte “Hadi Hazmet ” adlı bir şarkı ve 90’lardan bir coverı sevenlerinin beğenisine sunacak.
Almula Merter Churm’ün sunumuyla cumartesi günleri Ekotürk TV’de ekrana gelen “Mutlu Kalpler Kulübü” programının yeni bölümüne usta oyuncular Tamer Levent ve Ayşenil Şamlıoğlu katıldı. Konuklarıyla keyifli bir sohbete imza atan Churm, her iki sanatçıyı da çocukluk yıllarından tanıdığını söyledi: “Hayat çok garip. Her ikisi de benim ustam. Aynı zamanda aile gibiyiz. Çocukluğum onlarla geçti. O zamanlar babam Ferdi Merter’le yaptıkları sohbetleri bir köşeden dinlerdim. Şimdi o anılardan hep birlikte söz ediyoruz, birlikte gülüyoruz. Çok değişik bir duygu bu.”
İtalyan rock müzik grubu Måneskin, İstanbul’a geliyor.65. Eurovision Şarkı Yarışması’nda “Zitti E Buoni” adlı şarkıyla birinci olan grup, 23 Temmuz’da KüçükÇiftlik Park’ta dinleyicileriyle buluşacak. Biletler, yarından itibaren satışa sunulacak.
Ezel Akay’ın son filmi “Osman Sekiz”in afişi yayınlandı. Senaryosunu Kemal Uçar’ın yazdığı, başrollerini Tim Seyfi ve Begüm Birgören’in paylaştığı fantastik film, 18 Mart’ta vizyona girecek. Film, eski konağında beş canavarla yaşayan takıntılı kullanma kılavuzu yazarı Osman’ın hikayesini beyazperdeye taşıyacak.