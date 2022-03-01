Bülent Ersoy Erbil'de sahneye çıktı

Tolgay “Gülben Ergen ile düet yapmak isterim"

Genç sanatçı Tolgay, bu yıl 2.si düzenlenen Uluslararası Zirve Ödülleri'nde "Yılın en iyi çıkış yapan performans müzik sanatçısı" ödülünü almıştı. Tolgay'ı ilk tebrik edenlerden biri de Gülben Ergen olmuştu. Genç sanatçıya jest yapan Gülben Ergen sevilen bir şarkısını da beraber seslendirmişti. Bu jeste teşekkür eden Tolgay "Gülben hanıma hep hayrandım. Bana o gece büyük mutluluk yaşattı. Onunla ileride düet yapmayı çok isterim" dedi. Tolgay, yakın bir tarihte “Hadi Hazmet ” adlı bir şarkı ve 90’lardan bir coverı sevenlerinin beğenisine sunacak.