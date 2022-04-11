Buket Dereoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Buket Dereoğlu'nun hayatı hakkında bilgiler

BUKET DEREOĞLU KİMDİR?

Tam adı Selin Buket Dereoğlu olan sanatçı 1970 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İzmir kökenli bir ailenin kızı olan Buket Dereoğlu'nın annesi İdil Yazgan ve babası, Dereoğlu henüz üç yaşındayken boşanmıştır. Ünlü sanatçı aynı zamanda ünlü oyuncu Ercan Yazgan'ın da manevi kızıdır.



Mimar Sinan Üniversitesi Konservatuar Tiyatro oyunculuk Bölümünden mezun olan Buket Dereoğlu, oyunculuğa annesinin tiyatrosu olan "İdil Abla Çocuk Tiyatrosu"nda başladı. Daha sonra Dormenler Tiyatrosu, Gülriz Sururi- Engin Cezzar Tiyatrosu, Ercan Yazgan- Bülent Kayabaş Tiyatrosu", TİM, "Tiyatro Portakal" gibi tiyatro gruplarında sahne aldı.