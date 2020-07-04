Bugünü çocuklarıma ayırdım

İtalya'da ekranın ünlü sunucularından biri olan Michelle Hunziker, dün tüm gününü çocuklarına ayırdı.43 yaşındaki Hunziker, Milano'da bir havuzda objektiflere takıldı. İki küçük çocuğu da yanında olan sunucu, bütün gününü onların eğlencesi için ayırdı.Çocukları arkadaşlarıyla havuzda oynarken Michelle Hunziker de şezlonga uzanıp zaman zaman güneşlendi, zaman zaman da çocuklarına direktifler verdi.İsviçre- Hollanda asıllı olan Michelle Hunziker daha sonra İtalyan vatandaşlığına geçti ve hayatının büyük bölümünü bu ülkede geçirdi.Ünlü şarkıcı Eros Ramazotti'nin eski eşi olan Hunziker, 2014 yılından bu yana Tomaso Trussardi ile evli. Sunucunun ilk evliliğinden bir, ikinci evliliğinden de iki çocuğu bulunuyor.