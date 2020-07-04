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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 04 Temmuz 2020 - 12:50,

Bugünü çocuklarıma ayırdım

Ünlü sunucu çocuklarıyla birlikte havuz keyfi yaparken objektiflere takıldı.

Fotoğraflar: Mega

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1ÇOCUKLARIYLA HAVUZA GİTTİ
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ÇOCUKLARIYLA HAVUZA GİTTİ

İtalya'da ekranın ünlü sunucularından biri olan Michelle Hunziker, dün tüm gününü çocuklarına ayırdı.

2ANNELİK GÖREVİ
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ANNELİK GÖREVİ

43 yaşındaki Hunziker, Milano'da bir havuzda objektiflere takıldı. İki küçük çocuğu da yanında olan sunucu, bütün gününü onların eğlencesi için ayırdı.

3KENDİSİ GÜNEŞLENDİ
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KENDİSİ GÜNEŞLENDİ

Çocukları arkadaşlarıyla havuzda oynarken Michelle Hunziker de şezlonga uzanıp zaman zaman güneşlendi, zaman zaman da çocuklarına direktifler verdi.

4İTALYAN VATANDAŞI OLDU
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İTALYAN VATANDAŞI OLDU

İsviçre- Hollanda asıllı olan Michelle Hunziker daha sonra İtalyan vatandaşlığına geçti ve hayatının büyük bölümünü bu ülkede geçirdi.

5İLK EVLİLİK BOŞANMAYLA BİTTİ
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İLK EVLİLİK BOŞANMAYLA BİTTİ

Ünlü şarkıcı Eros Ramazotti'nin eski eşi olan Hunziker, 2014 yılından bu yana Tomaso Trussardi ile evli.

6MUTLULUĞU İKİNCİ EVLİLİKTE BULDU
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MUTLULUĞU İKİNCİ EVLİLİKTE BULDU

Sunucunun ilk evliliğinden bir, ikinci evliliğinden de iki çocuğu bulunuyor.

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