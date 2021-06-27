Tarih verilmişti: Bugün sokağa çıkma yasağı var mı? Yasaklar ve pazar günü sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak?

Pazar günü sokağa çıkma yasağı uygulaması bir süredir devam ediyor, vatandaşlar yasağın kalkacağı tarihi merak ediyordu. Beklenen açıklama 21 Haziran'da gerçekleşen kabine toplantısı ardından geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, pazar günü de dahil olmak üzere tüm sokağa çıkma yasağı kısıtlamalarının 1 Temmuz itibariyle kaldırılacağını duyurdu.