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Haber Giriş: 27 Haziran 2021 - 10:24 | 

Tarih verilmişti: Bugün sokağa çıkma yasağı var mı? Yasaklar ve pazar günü sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak?

Yasakların büyük oranda kalkacağı açıklanmış, pazar günü sokağa çıkma yasağının da devam etmeyeceği duyurulmuştu. 21 Haziran'da gerçekleşen kabine toplantısı ardında açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, pazar günleri devam eden sokağa çıkma yasağının kalkacağı tarihi de paylaşmıştı. Peki, bugün sokağa çıkma yasağı var mı? Yasaklar ve pazar günü sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih vermişti

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Pazar günü sokağa çıkma yasağı uygulaması bir süredir devam ediyor, vatandaşlar yasağın kalkacağı tarihi merak ediyordu. Beklenen açıklama 21 Haziran'da gerçekleşen kabine toplantısı ardından geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, pazar günü de dahil olmak üzere tüm sokağa çıkma yasağı kısıtlamalarının 1 Temmuz itibariyle kaldırılacağını duyurdu.

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Pazar günü sokağa çıkma yasağı uygulaması bu pazar (27 Haziran) son kez uygulanacak. Vatandaşlar bir sonraki pazar günü sokağa çıkabilecek.

3YKS REFAKATÇİLERİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDAN MUAF

YKS REFAKATÇİLERİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDAN MUAF

YKS'ye girecek adaylar ve refakatçileri sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak. İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Tedbirleri" konulu genelge gönderdi.

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Tam gün sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı 27 Haziran Pazar günü, sınav görevlileri ve sınava girecek adaylar ile beraberindeki refakatçi ve/veya yakınları 05.00-19.00 saatleri arasında durumlarını belgelendirmek (görevli ya da aday giriş belgesi) kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.

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