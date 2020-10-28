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HaberlerGündem HaberleriBugün yarım gün mü? 28 Ekim tatil mi? İşte merak edilen soruların yanıtları
GeriGündem Bugün yarım gün mü? 28 Ekim tatil mi? İşte merak edilen soruların yanıtları
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Haber Giriş: 28 Ekim 2020 - 09:28 | 

Bugün yarım gün mü? 28 Ekim tatil mi? İşte merak edilen soruların yanıtları

28 Ekim mesaisi binlerce çalışan tarafından merak ediliyor. Hafta ortasında kamu kurumlarında ve bankalarda işlem yapacak kişilerin yanı sıra hafta sonuyla birleştirip birkaç gün tatil planı olan vatandaşlar da, 28 Ekim’in yarım gün olup olmadığını merak ediyor. Peki, bugün yarım gün mü? 28 Ekim tatil mi? İşte merak edilen soruların yanıtları…

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29 Cumhuriyet Bayramı öncesi en çok merak edilen konuların başında “tatil” geliyor. Milli bayramlarımızdan olan Cumhuriyet Bayramı’nda, tüm devlet kurumları ve özel işletmeler mesailerine ara veriyor. Bu yıl Perşembe gününe denk gelen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı coşkuyla ancak sosyal mesafeye dikkat ederek geçirecek olan binlerce kişi, bir yandan da 28 Ekim mesaisine yönelik sorularına yanıt arıyor.

228 EKİM 2020 ÇARŞAMBA YARIM GÜN MÜ
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28 EKİM 2020 ÇARŞAMBA YARIM GÜN MÜ?

Resmi tatil takvimine göre 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim resmi tatil olarak kabul ediliyor. Bu yıl 28 Ekim Çarşamba günü yarım gün, 29 Ekim 2020 Perşembe ise tam gün resmi tatil olacak.

3BANKALAR VE ECZANELER AÇIK MI
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BANKALAR VE ECZANELER AÇIK MI?

Çarşamba günü bankalar öğlene kadar açık olacak, aynı şekilde okullarda öğlene kadar ders yapılacak ve eczaneler öğleden sonra nöbetçi eczane usulü hizmet verecek

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