Bugün yarım gün mü? 28 Ekim tatil mi? İşte merak edilen soruların yanıtları

29 Cumhuriyet Bayramı öncesi en çok merak edilen konuların başında “tatil” geliyor. Milli bayramlarımızdan olan Cumhuriyet Bayramı’nda, tüm devlet kurumları ve özel işletmeler mesailerine ara veriyor. Bu yıl Perşembe gününe denk gelen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı coşkuyla ancak sosyal mesafeye dikkat ederek geçirecek olan binlerce kişi, bir yandan da 28 Ekim mesaisine yönelik sorularına yanıt arıyor.