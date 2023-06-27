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BAYRAMIN 1. GÜNÜ MARKETLER AÇIK MI, kapalı mı? Kurban Bayramı’nda bakkallar ve marketler çalışıyor mu, kapalı mı? 28 Haziran A101,BİM, ŞOK yarım gün mü açık?

Güncelleme Tarihi:

#26-27 Haziran Marketler Açık Mı#Bugün Ve Arefe Günü Marketler Kapalı Mı#Bayramda Marketler Açık Mı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 27, 2023 19:29

Kurban Bayramı'nın 1. günü marketlerin açık olup olmadığı vatandaşların gündemine geldi. Bayram’da marketler açık mı, sorusunun yanıtı merak ediliyor. Kurban Bayramı’nın 1. günü 28 Haziran Çarşamba gününe denk geliyor. Bayramda evlerine gelecek misafirleri en güzel şekilde ağırlamak isteyenler bayram alışverişlerini yapmayı amaçlıyor. Özellikle BİM, A101 ve ŞOK market bayrama özel yaptığı aktüel indirimlerle müşterileri bekleyecek. Normal şartlarda zincir marketler sabah saat 09.00’da müşterilerine kapıyı açıyor. Marketlerde öğle tatili ise bulunmuyor. Marketlerin kapanış saati ise 19.00 olarak belirlendi.İdari ve resmi tatil günlerinde göre BİM, A101, ŞOK gibi marketlerin çalışma günü değişebiliyor. Bayrama özel indirimler sebebiyle marketlerin yarın açık olup olmadığı sorgulanıyor. Peki Bayramda marketler açık mı? 28 Haziran BİM, A101, ŞOK açık mı, kapalı mı olacak? İşte, marketlerin çalışma durumu

1/7BAYRAMIN 1. GÜNÜ MARKETLER AÇIK MI, kapalı mı Kurban Bayramı’nda bakkallar ve marketler çalışıyor mu, kapalı mı 28 Haziran A101,BİM, ŞOK yarım gün mü açık



BİM, A101 ve ŞOK marketin çalışma günleri ve saatleri, Kurban Bayramı öncesinde merak konusu oldu. Zincir marketler aktüel katalogları ile bayrama özel indirim fırsatlarını müşterilerine sundu. Kampanyalı ürünlerden yararlanmak isteyenler ise zincir marketleri alışveriş için tercih edecek. Bayram öncesinde ise marketlerin hizmet günü ve saatleri merak ediliyor. Kurban Bayramı bu yıl 28 Haziran tarihinde başlayacak ve toplam dört gün sürecek. Daha önceki yıllarda bayramın birinci günleri A101, BİM ve ŞOK marketler kapalı olurken sonrasında müşterilerine hizmet vermeye devam etmişti. İdari izin sonrası marketlerin kapalı mı açık mı olacağı ise araştırılan konu başlıklarından birisi oldu. Salı günü arefe olacağından marketleri yoğun bir tempo bekliyor olacak. Zincir marketler hafta içinin yanı sıra hafta sonu da açık oluyor. Peki Bugün ve Arefe günü A101, ŞOK, BİM açık mı, kapalı mı? İşte, marketlerin çalışma programına ilişkin bilgiler…

2/7A101, BİM, ŞOK BAYRAMDA AÇIK MI

A101, BİM, ŞOK BAYRAMDA AÇIK MI?

Daha önceki dini bayramlar göz önünde bulundurulduğunda arefe günü ve 28 Haziran'da marketlerin açık olması bekleniyor.  A101, ŞOK ve BİM müşterilerine hizmet vermeye devam etmişti.

 A101’in resmi internet sayfasında yer alan bilgiye göre “ Hizmet gün ve saatleri; resmî tatil, dini tatil, idari izin, mücbir sebep, yasal düzenleme, mağazanın konumu ve bölgesi gibi sebeplerle değişkenlik gösterebilir.” ifadeleri yer alıyor. Konuyla ilgili yeni bir açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.

3/7A101, BİM VE ŞOK KURBAN BAYRAMINDA AÇIK MI

A101, BİM VE ŞOK KURBAN BAYRAMINDA AÇIK MI?

Ramazan Bayramına kıyasla Kurban Bayramı’nda misafirler daha çok ziyarete geliyor. Ev sahipleri bu duruma hazırlıklı olabilmek için genellikle bayram öncesinde market alışverişini tamamlıyor. Geçtiğimiz bayramın 1. günü A101, ŞOK ve BİM kapalı olmuştu.

Bu durum göz önünde bulundurulduğunda A101, ŞOK ve BİM’in bayramın 1. günü 28 Haziran Çarşamba kapalı olması bekleniyor. Perşembe, cuma ve cumartesi günleri ise zincir marketlerin tamamının açık olacağı düşünülüyor. Konuyla açıklama geldiği durumda detaylar haberimizde yer alacaktır.

4/726-27 HAZİRAN KAPALI VE AÇIK OLAN İŞLETMELER

26-27 HAZİRAN KAPALI VE AÇIK OLAN İŞLETMELER

26-27 Haziran günü marketler ve mahalle bakkallarının büyük bir çoğunluğu açık olacak. AVM’lerde benzer şekilde müşterilerine hizmet vermeye devam edecek.

26-27 Haziran tarihi idari izin kapsamında olacağından kamu kurumları faaliyetlerine ara verecek. Özel bankalar çalışmaya devam edecek.

Sağlık Ocağı olarak da bilinen Aile Sağlığı Merkezleri kapalı olacak. Eczaneler ise bugün (26 Haziran) saat 19.00’a kadar açık olacak. Yarın ise arefe olacağından yarım gün hizmet verecek. Kurban Bayramında ise nöbetçi eczaneler açık olacak. Noterler bugün ve yarın benzer şekilde çalışacak.

5/7A101 MARKET AÇILIŞ VE KAPANIŞ SAATİ

A101 MARKET AÇILIŞ VE KAPANIŞ SAATİ

A101 hafta içi saat 09.00 ile 21.00 saatleri arasında müşteri kabul etmektedir. A101’de öğle molası bulunmamaktadır. Bazı ilçelerde marketin çalışma saatleri uzatılarak 22.00’da kapanmaktadır.

6/7BİM MARKET AÇILIŞ VE KAPANIŞ SAATİ

BİM MARKET AÇILIŞ VE KAPANIŞ SAATİ

BİM marketler zinciri Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 09.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Sadece Cuma günleri cuma namazı vakitlerinde BİM kapalı olmaktadır.

7/7ŞOK MARKET AÇILIŞ VE KAPANIŞ SAATİ

ŞOK MARKET AÇILIŞ VE KAPANIŞ SAATİ

ŞOK market haftanın 7 günü müşterilerine hizmet vermektedir. ŞOK sabah saat 09:00’da açılırken akşam saat 21.00’de kapanmaktadır.

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