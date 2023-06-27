BAYRAMIN 1. GÜNÜ MARKETLER AÇIK MI, kapalı mı? Kurban Bayramı’nda bakkallar ve marketler çalışıyor mu, kapalı mı? 28 Haziran A101,BİM, ŞOK yarım gün mü açık?

A101, BİM, ŞOK BAYRAMDA AÇIK MI?
Daha önceki dini bayramlar göz önünde bulundurulduğunda arefe günü ve 28 Haziran'da marketlerin açık olması bekleniyor. A101, ŞOK ve BİM müşterilerine hizmet vermeye devam etmişti.
A101’in resmi internet sayfasında yer alan bilgiye göre “ Hizmet gün ve saatleri; resmî tatil, dini tatil, idari izin, mücbir sebep, yasal düzenleme, mağazanın konumu ve bölgesi gibi sebeplerle değişkenlik gösterebilir.” ifadeleri yer alıyor. Konuyla ilgili yeni bir açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.