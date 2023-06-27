BAYRAMIN 1. GÜNÜ MARKETLER AÇIK MI, kapalı mı? Kurban Bayramı’nda bakkallar ve marketler çalışıyor mu, kapalı mı? 28 Haziran A101,BİM, ŞOK yarım gün mü açık?





BİM, A101 ve ŞOK marketin çalışma günleri ve saatleri, Kurban Bayramı öncesinde merak konusu oldu. Zincir marketler aktüel katalogları ile bayrama özel indirim fırsatlarını müşterilerine sundu. Kampanyalı ürünlerden yararlanmak isteyenler ise zincir marketleri alışveriş için tercih edecek. Bayram öncesinde ise marketlerin hizmet günü ve saatleri merak ediliyor. Kurban Bayramı bu yıl 28 Haziran tarihinde başlayacak ve toplam dört gün sürecek. Daha önceki yıllarda bayramın birinci günleri A101, BİM ve ŞOK marketler kapalı olurken sonrasında müşterilerine hizmet vermeye devam etmişti. İdari izin sonrası marketlerin kapalı mı açık mı olacağı ise araştırılan konu başlıklarından birisi oldu. Salı günü arefe olacağından marketleri yoğun bir tempo bekliyor olacak. Zincir marketler hafta içinin yanı sıra hafta sonu da açık oluyor. Peki Bugün ve Arefe günü A101, ŞOK, BİM açık mı, kapalı mı? İşte, marketlerin çalışma programına ilişkin bilgiler…