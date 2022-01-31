Bugün TV'de neler var? 31 Ocak 2022 Kanal D, Star TV, Fox TV, TRT1, ATV, TV8, SHOW TV yayın akışı

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat



10:45 Ekonomi Arası



11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün



13:00 En Hamarat Benim



16:45 Fulya ile Umudun Olsun



19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber



20:00 Yasak Elma



23:45 Evlilik Hakkında Her Şey