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Bugün TV'de neler var? 31 Ocak 2022 Kanal D, Star TV, Fox TV, TRT1, ATV, TV8, SHOW TV yayın akışı

#Tv Yayın Akışı#Bugün TV'de Neler Var#31 Ocak 2022 Tv Yayın Akışı

Hafta içi her gün sevdiği dizi ve programların yayınlanmasını bekleyen televizyon severler 31 Ocak Pazartesi tüm kanalların yayın akışını sorguluyorlar. Bugün TV'de dizilerin yeni bölümlerinden sevilen yarışma programlarına pek çok program izleyiciyle buluşacak. Peki, bugün TV'de neler var? İşte 31 Ocak 2022 Kanal D, Star TV, Fox TV, TRT1, ATV, TV8, SHOW TV yayın akışı!

1/8Bugün TVde neler var 31 Ocak 2022 Kanal D, Star TV, Fox TV, TRT1, ATV, TV8, SHOW TV yayın akışı

31 Ocak Pazartesi Kanal D, Star TV, ATV, Fox TV, TRT1, TV8, Show TV yayın akışı merak ediliyor. Gün içerisinde yayınlanacak dizi, program, film ve yarışmalara kanalların yayın akışı listesinde yer veriliyor. Yayın akışına göre bu akşam sevilen dizilerin yeni bölümleri ve Survivor 2022 All Star ekranlarda olacak. Peki, bugün tv'de ne var? İşte tv yayın akışı tüm kanallar...

2/8KANAL D YAYIN AKIŞI

KANAL D YAYIN AKIŞI

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:30 Aşk Masalı

3/8STAR TV YAYIN AKIŞI

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Gerçeğin Peşinde

16:00 Söz

18:45 Star Haber

20:00 Vizontele Tuuba

4/8ATV YAYIN AKIŞI

ATV YAYIN AKIŞI

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16:20 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kalp Yarası

00:20 Kardeşlerim

5/8FOX TV YAYIN AKIŞI

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

10:45 Ekonomi Arası

11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:45 Fulya ile Umudun Olsun

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Yasak Elma

23:45 Evlilik Hakkında Her Şey

6/8TRT1 YAYIN AKIŞI

TRT1 YAYIN AKIŞI

08:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09:30 Alişan İle Hayata Gülümse (Canlı)

12:15 Şefin Özel Konuğu (Altyazılı)

13:15 Beni Böyle Sev

16:30 Seksenler (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu (Altyazılı)

00:15 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı (Altyazılı)

7/8SHOW TV YAYIN AKIŞI

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:15 Dr. Ender Saraç’la Sağlıklı Günler

12:15 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan’la Vazgeçme

18:10 Senin Hayatın

18:45 Show Ana Haber

20:00 Üç Kuruş

8/8TV8 YAYIN AKIŞI

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8'de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

11:15 Survivor All Star (tekrar)

13:30 Survivor Panorama

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 Survivor 2022 All Star

00:15 Survivor Ekstra

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#Tv Yayın Akışı#Bugün TV'de Neler Var#31 Ocak 2022 Tv Yayın Akışı