Bugün tv'de neler var? 2 Şubat 2022 Çarşamba Kanal D, ATV, Star TV, TRT1, TV8, SHOW TV yayın akışı!

2 Şubat 2022 Çarşamba Kanal D, Star TV, ATV, Fox TV, TRT1, TV8, Show TV yayın akışı merak ediliyor. Gün içerisinde yayınlanacak dizi, program, film ve yarışmalara kanalların yayın akışı listesinde yer veriliyor. Yayın akışına göre bu akşam sevilen dizi Sadakatsizve Survivor 2022 All Star yeni bölümleriyle erkanlarda olacak.
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Sadakatsiz
23:30 Yargı (Tekrar)
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
16:20 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kuruluş Osman
07:00 Mesut Yar İle Bugün
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Söz
18:30 Star Ana Haber
20:00 Annemizi Saklarken
08:00 İsmail Küçükkaya İle Çalar Saat
10:45 Ekonomi Arası
11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:45 Fulya İle Umudun Olsun
19:00 Selçuk Tepeli Fox Ana Haber
20:00 Kanunsuz Topraklar
00:15 Mahkum
09:30 Alişan İle Gülümse Hayata
12:10 Şefin Özel Konuğu
13:10 Beni Böyle Sev
16:30 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 112 Acil Çağrı
21:30 Yarının Sınırında (Yabancı Sinema)
23:40 Seneye Bu Zamanlar
08:00 Bu Sabah
10:15 Dr. Ender Saraç İle Sağlıklı Günler
12:15 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:10 Senin Hayatın
18:45 Show Ana Haber
20:00 Çöpçüler Kralı (Yerli Sinema)
21:45 Şaban Oğlu Şaban (Yerli Sinema)
23:45 Banker Bilo (Yerli Sinema)
08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
11:15 Survivor All Star
13:30 Survivor Panorama
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star
00:15 Survivor Ekstra