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Bugün tv'de neler var? 2 Şubat 2022 Çarşamba Kanal D, ATV, Star TV, TRT1, TV8, SHOW TV yayın akışı!

#Tv Yayın Akışı#Bugün Tv'de Neler Var#2 Şubat 2022 Çarşamba Kanal D ATV, Star TV, TRT1, TV8, SHOW TV Yayın Akışı

Hafta içi sevdiği programları ve dizilerin yeni bölümlerini izlemek isteyen televizyon severler, bugün tv'de ne var merak ediyorlar. Gündüz programları ve yeni dizilerle birlikte Kanal D, Star Tv, ATV, TV8, TRT1, Fox Tv, Show Tv yayın akışı haberimizde... İşte 2 Şubat 2022 Çarşamba tüm kanalların tv yayın akışı...

1/8Bugün tvde neler var 2 Şubat 2022 Çarşamba Kanal D, ATV, Star TV, TRT1, TV8, SHOW TV yayın akışı

2 Şubat 2022 Çarşamba Kanal D, Star TV, ATV, Fox TV, TRT1, TV8, Show TV yayın akışı merak ediliyor. Gün içerisinde yayınlanacak dizi, program, film ve yarışmalara kanalların yayın akışı listesinde yer veriliyor. Yayın akışına göre bu akşam sevilen dizi Sadakatsizve Survivor 2022 All Star yeni bölümleriyle erkanlarda olacak.

2/8KANAL D YAYIN AKIŞI

KANAL D YAYIN AKIŞI

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Sadakatsiz

23:30 Yargı (Tekrar)

3/8ATV YAYIN AKIŞI

ATV YAYIN AKIŞI

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

16:20 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kuruluş Osman

4/8STAR TV YAYIN AKIŞI

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar İle Bugün

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16:00 Söz

18:30 Star Ana Haber

20:00 Annemizi Saklarken

5/8FOX TV YAYIN AKIŞI

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 İsmail Küçükkaya İle Çalar Saat

10:45 Ekonomi Arası

11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:45 Fulya İle Umudun Olsun

19:00 Selçuk Tepeli Fox Ana Haber

20:00 Kanunsuz Topraklar

00:15 Mahkum

6/8TRT1 YAYIN AKIŞI

TRT1 YAYIN AKIŞI

09:30 Alişan İle Gülümse Hayata

12:10 Şefin Özel Konuğu

13:10 Beni Böyle Sev

16:30 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 112 Acil Çağrı

21:30 Yarının Sınırında (Yabancı Sinema)

23:40 Seneye Bu Zamanlar

7/8SHOW TV YAYIN AKIŞI

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:15 Dr. Ender Saraç İle Sağlıklı Günler

12:15 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:10 Senin Hayatın

18:45 Show Ana Haber

20:00 Çöpçüler Kralı (Yerli Sinema)

21:45 Şaban Oğlu Şaban (Yerli Sinema)

23:45 Banker Bilo (Yerli Sinema)

8/8TV8 YAYIN AKIŞI

TV8 YAYIN AKIŞI

08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

11:15 Survivor All Star

13:30 Survivor Panorama

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star

00:15 Survivor Ekstra

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#Tv Yayın Akışı#Bugün Tv'de Neler Var#2 Şubat 2022 Çarşamba Kanal D ATV, Star TV, TRT1, TV8, SHOW TV Yayın Akışı