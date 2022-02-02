Bugün tv'de neler var? 2 Şubat 2022 Çarşamba Kanal D, ATV, Star TV, TRT1, TV8, SHOW TV yayın akışı!

2 Şubat 2022 Çarşamba Kanal D, Star TV, ATV, Fox TV, TRT1, TV8, Show TV yayın akışı merak ediliyor. Gün içerisinde yayınlanacak dizi, program, film ve yarışmalara kanalların yayın akışı listesinde yer veriliyor. Yayın akışına göre bu akşam sevilen dizi Sadakatsizve Survivor 2022 All Star yeni bölümleriyle erkanlarda olacak.