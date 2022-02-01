Bugün TV'de neler, hangi diziler var? 1 Şubat 2022 Kanal D, Star TV, Fox TV, TRT1, ATV, TV8, SHOW TV yayın akışı

1 Şubat Salı 2022 Kanal D, Star TV, ATV, Fox TV, TRT1, TV8, Show TV yayın akışı merak ediliyor. Gün içerisinde yayınlanacak dizi, program, film ve yarışmalara kanalların yayın akışı listesinde yer veriliyor. Yayın akışına göre bu akşam sevilen dizi Masumlar Apartmanı ve Survivor 2022 All Star yeni bölümleriyle ekranlarda olacak. Peki, bu akşam tv'de neler var? İşte tüm kanalların tv yayın akışı 1 Şubat 2022 Salı...
11.00: Yaprak Dökümü
13:00: Gelinim Mutfakta
16:00: Arka Sokaklar
18:45: Kanal D Ana Haber
20:00: Recep İvedik 3
22:15: Recep İvedik 3
00:15: Her Şey Seninle Güzel
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
16:00 Söz
18:30 Star Haber
20:00 Efsane Sürücü
22:00 Efsane Sürücü
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
16:20 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Destan
23:45 Yalnız Kurt
08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
10:45 Ekonomi Arası
11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:45 Fulya ile Umudun Olsun
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Evlilik Hakkında Her Şey
00:15 Kanunsuz Topraklar
08:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
09:30 Alişan İle Hayata Gülümse (Canlı)
12:15 Şefin Özel Konuğu (Altyazılı)
13:15 Beni Böyle Sev
16:30 Seksenler (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
23:45 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı (Altyazılı)
02:35 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
04:30 Şefin Özel Konuğu (Altyazılı)
06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
08:00 Bu Sabah
10:15 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
12:15 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Asla Vazgeçme
18:10 Senin Hayatın
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
07:15 8’de Sağlık
08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
11:15 Survivor All Star
13:30 Survivor Panorama
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star
00:15 Survivor Ekstra