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Bugün TV'de neler, hangi diziler var? 1 Şubat 2022 Kanal D, Star TV, Fox TV, TRT1, ATV, TV8, SHOW TV yayın akışı

#Tv Yayın Akışı#Bugün Tv'de Ne Var#1 Şubat 2022 Kanal D Star TV, Fox TV, TRT1, ATV, TV8, SHOW TV Yayın Akışı

Dizi ve programların yeni bölümlerini bekleyen televizyon severler 1 Şubat Salı tüm kanalların yayın akışını merak ediyorlar. Bugün TV'de dizilerin yeni bölümlerinden sevilen yarışma programlarına pek çok program izleyiciyle buluşacak. Peki, bugün TV'de neler, hangi diziler var? İşte bugün tüm kanalların tv yayın akışı 1 Şubat 2022 Salı!

1/8Bugün TVde neler, hangi diziler var 1 Şubat 2022 Kanal D, Star TV, Fox TV, TRT1, ATV, TV8, SHOW TV yayın akışı

1 Şubat Salı 2022 Kanal D, Star TV, ATV, Fox TV, TRT1, TV8, Show TV yayın akışı merak ediliyor. Gün içerisinde yayınlanacak dizi, program, film ve yarışmalara kanalların yayın akışı listesinde yer veriliyor. Yayın akışına göre bu akşam sevilen dizi Masumlar Apartmanı ve Survivor 2022 All Star yeni bölümleriyle ekranlarda olacak. Peki, bu akşam tv'de neler var? İşte tüm kanalların tv yayın akışı 1 Şubat 2022 Salı...

2/8KANAL D YAYIN AKIŞI

KANAL D YAYIN AKIŞI

11.00: Yaprak Dökümü

13:00: Gelinim Mutfakta

16:00: Arka Sokaklar

18:45: Kanal D Ana Haber

20:00: Recep İvedik 3

22:15: Recep İvedik 3

00:15: Her Şey Seninle Güzel

3/8STAR TV YAYIN AKIŞI

STAR TV YAYIN AKIŞI

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Söz

18:30 Star Haber

20:00 Efsane Sürücü

22:00 Efsane Sürücü

4/8ATV YAYIN AKIŞI

ATV YAYIN AKIŞI

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16:20 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Destan

23:45 Yalnız Kurt

5/8FOX TV YAYIN AKIŞI

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

10:45 Ekonomi Arası

11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:45 Fulya ile Umudun Olsun

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Evlilik Hakkında Her Şey

00:15 Kanunsuz Topraklar

6/8TRT1 YAYIN AKIŞI

TRT1 YAYIN AKIŞI

08:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09:30 Alişan İle Hayata Gülümse (Canlı)

12:15 Şefin Özel Konuğu (Altyazılı)

13:15 Beni Böyle Sev

16:30 Seksenler (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)

23:45 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı (Altyazılı)

02:35 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)

04:30 Şefin Özel Konuğu (Altyazılı)

7/8Bugün TVde neler, hangi diziler var 1 Şubat 2022 Kanal D, Star TV, Fox TV, TRT1, ATV, TV8, SHOW TV yayın akışı

06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

08:00 Bu Sabah

10:15 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler

12:15 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Asla Vazgeçme

18:10 Senin Hayatın

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

8/8TV8 YAYIN AKIŞI

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8’de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

11:15 Survivor All Star

13:30 Survivor Panorama

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star

00:15 Survivor Ekstra

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#Tv Yayın Akışı#Bugün Tv'de Ne Var#1 Şubat 2022 Kanal D Star TV, Fox TV, TRT1, ATV, TV8, SHOW TV Yayın Akışı