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Bugün tv'de ne var? 6 Şubat 2022 Kanal D, ATV, Star TV, FOX TV, TRT1, TV8, SHOW TV yayın akışı!

#Tv Yayın Akışı#Bugün Tv'de Ne Var#5 Şubat 2022 Kanal D ATV, Star TV, FOX TV, TRT1, TV8, SHOW TV Yayın Akışı

Pazar gününü evde geçirecek olan televizyon severler, TV yayın akışlarını araştırıyorlar. Peki, bugün TV'de ne var, hangi programlar ve diziler yer alıyor? İşte 5 Şubat 2022 Kanal D, ATV, Star TV, FOX TV, TRT1, TV8, SHOW TV yayın akışı..

1/8Bugün tvde ne var 6 Şubat 2022 Kanal D, ATV, Star TV, FOX TV, TRT1, TV8, SHOW TV yayın akışı

6 Şubat Pazar 2022 Kanal D, Star TV, ATV, Fox TV, TRT1, TV8, Show TV yayın akışı merak ediliyor. Gün içerisinde yayınlanacak dizi, program, film ve yarışmalara kanalların yayın akışı listesinde yer veriliyor. Yayın akışına göre bu akşam Survivor 2022 All Star, sevilen dizi Yargı ve daha pek çok dizi ve program yeni bölümleriyle ekranlarda olacak. Peki, bugün tv'de neler, hangi diziler var? İşte tüm kanalların tv yayın akışı...

2/8KANAL D YAYIN AKIŞI

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

08:30 Konuştuça

09:45 Magazin D Pazar

13:00 Arda ile Omuz Omuza

14:00 Camdaki Kız

16:15 Arka Sokaklar

19:00 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Yargı

3/8STAR TV YAYIN AKIŞI

STAR TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çizgi Film Kuşağı

09:00 Bir Demet Tiyatro

11:00 Tülin Şahin ile Moda

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:00 Kaderimin Oyunu

18:45 Star Haber

20:00 Ters Yüz (Animasyon)

4/8TRT1 YAYIN AKIŞI

TRT1 YAYIN AKIŞI

08:40 Payitaht 'Abdülhamid'

11:50 Enine Boyuna (Canlı)

13:00 Şehrime Hoş Geldiniz

13:45 Alparslan Büyük Selçuklu

17:00 Tozkoparan İskender

19:00 Ana Haber (Canlı)

20:00 Teşkilat

5/8FOX TV YAYIN AKIŞI

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Aşk Mantık İntikam

13:30 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

15:30 Mahkum

19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 7. Koğuştaki Mucize

6/8TV8 YAYIN AKIŞI

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

08:30 Çook Yaşa

10:30 Gazete Magazin

12:15 Survivor All Star

13:00 Survivor Panaroma

15:00 Kırmızı Oda

20.00 Survivor All Star (Yeni Bölüm)

00:15 Survivor Ekstra (Canlı)

7/8ATV YAYIN AKIŞI

ATV YAYIN AKIŞI

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

11:15 Dizi TV

12:05 Destan

16:00 Yalnız Kurt

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

22:15 Yalnız Kurt

8/8SHOW TV YAYIN AKIŞI

SHOW TV YAYIN AKIŞI

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Aziz

18:45 Show Ana Haber

20:00 Hababam Sınıfı Tatilde

22:15 Salak Milyoner

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#Tv Yayın Akışı#Bugün Tv'de Ne Var#5 Şubat 2022 Kanal D ATV, Star TV, FOX TV, TRT1, TV8, SHOW TV Yayın Akışı