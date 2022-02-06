Bugün tv'de ne var? 6 Şubat 2022 Kanal D, ATV, Star TV, FOX TV, TRT1, TV8, SHOW TV yayın akışı!

6 Şubat Pazar 2022 Kanal D, Star TV, ATV, Fox TV, TRT1, TV8, Show TV yayın akışı merak ediliyor. Gün içerisinde yayınlanacak dizi, program, film ve yarışmalara kanalların yayın akışı listesinde yer veriliyor. Yayın akışına göre bu akşam Survivor 2022 All Star, sevilen dizi Yargı ve daha pek çok dizi ve program yeni bölümleriyle ekranlarda olacak. Peki, bugün tv'de neler, hangi diziler var? İşte tüm kanalların tv yayın akışı...
07:00 Sihirli Annem
08:30 Konuştuça
09:45 Magazin D Pazar
13:00 Arda ile Omuz Omuza
14:00 Camdaki Kız
16:15 Arka Sokaklar
19:00 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Yargı
08:30 Çizgi Film Kuşağı
09:00 Bir Demet Tiyatro
11:00 Tülin Şahin ile Moda
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:00 Kaderimin Oyunu
18:45 Star Haber
20:00 Ters Yüz (Animasyon)
08:40 Payitaht 'Abdülhamid'
11:50 Enine Boyuna (Canlı)
13:00 Şehrime Hoş Geldiniz
13:45 Alparslan Büyük Selçuklu
17:00 Tozkoparan İskender
19:00 Ana Haber (Canlı)
20:00 Teşkilat
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Aşk Mantık İntikam
13:30 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
15:30 Mahkum
19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 7. Koğuştaki Mucize
06:30 Oynat Bakalım
08:30 Çook Yaşa
10:30 Gazete Magazin
12:15 Survivor All Star
13:00 Survivor Panaroma
15:00 Kırmızı Oda
20.00 Survivor All Star (Yeni Bölüm)
00:15 Survivor Ekstra (Canlı)
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11:15 Dizi TV
12:05 Destan
16:00 Yalnız Kurt
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
22:15 Yalnız Kurt
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Aziz
18:45 Show Ana Haber
20:00 Hababam Sınıfı Tatilde
22:15 Salak Milyoner