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Bugün TV'de ne var? 30 Ocak 2022 Kanal D, SHOW TV, Star TV, Fox TV, TRT1, ATV, TV8 tüm kanalların yayın akışı

#Tv Yayın Akışı#Bun Tv'de Ne Var#Tüm Kanalların Tv Yayın Akışı

Hafta sonu sevdiği dizi ve programların yayınlanmasını bekleyen televizyon severler 30 Ocak Pazar tüm kanalların yayın akışını sorguluyorlar. Bugün TV'de dizilerin yeni bölümlerinden sevilen yarışma programlarına pek çok program izleyiciyle buşuşacak. PEki, bugün TV'de ne var? İşte tüm kanalların tv yayın akışı 30 Ocak 2022 Pazar!

1/8Bugün TVde ne var 30 Ocak 2022 Kanal D, SHOW TV, Star TV, Fox TV, TRT1, ATV, TV8 tüm kanalların yayın akışı

30 Ocak 2022 Kanal D, Star TV, ATV, Fox TV, TRT1, TV8, Show TV yayın akışı merak ediliyor. Gün içerisinde yayınlanacak dizi, program, film ve yarışmalara kanalların yayın akışı listesinde yer veriliyor. Yayın akışına göre bu akşam sevilen dizi Yargı ve Survivor 2022 All Star yeni bölümleriyle ekranlarda olacak. Peki, bu akşam tv'de neler var? İşte tüm kanalların tv yayın akışı 30 Ocak 2022 Pazar...

2/8KANAL D YAYIN AKIŞI

KANAL D YAYIN AKIŞI

08:30 Konuştukça

09:40 Magazin D Pazar

13:00 Arda ile Omuz Omuza

13:00 Yumurcak Küçük Kovboy

15:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Yargı

00:15 Camdaki Kız

3/8ATV YAYIN AKIŞI

ATV YAYIN AKIŞI

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur’an ve Sünnet

11:15 Dizi TV

12:05 Yalnız Kurt

15:05 Destan

19:00 atv Ana Haber

20:00 Yalnız Kurt

23:00 Yalnız Kurt

4/8STAR TV YAYIN AKIŞI

STAR TV YAYIN AKIŞI

08:45 Çizgi Film Kuşağı

09:15 Bir Demet Tiyatro

11:00 Tülin Şahin ile Moda

Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:00 Delisin

15:45 Kaderimin Oyunu

18:45 Star Tv

20:00 Hedefim Sensin

22:30 Hedefim Sensin

00:45 Annemizi Saklarken

5/8FOX TV YAYIN AKIŞI

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Aşk Mantık İntikam

14:00 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

15:30 Mahkum

19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 El Kızı

00:15 Yasak Elma

02:30 Kanunsuz Topraklar

6/8TRT1 YAYIN AKIŞI

TRT1 YAYIN AKIŞI

09:10 Payitaht “Abdülhamid”

11:50 Enine Boyuna

13:00 Şehrime Hoş Geldiniz

13:45 Masumlar Apartmanı

07:00 Tozkoparan İskender

19:00 Ana Haber

20:00 Teşkilat

00:15 Alparslan: Büyük Selçuklu

7/8SHOW TV YAYIN AKIŞI

SHOW TV YAYIN AKIŞI

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Aziz

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı

22:15 Tokatçı

23:45 Üç Kuruş

02:30 Aziz

8/8Bugün TVde ne var 30 Ocak 2022 Kanal D, SHOW TV, Star TV, Fox TV, TRT1, ATV, TV8 tüm kanalların yayın akışı

08:30 Çook Yaşa

09:45 10 Yaş Genç

10:30 Gazete Magazin

12:15 Survivor All Star

13:00 Survivor Panaroma

15:15 Yerli Sinema

20:00 Survivor All Star

00:15 Survivor Ekstra

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