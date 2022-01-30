Bugün TV'de ne var? 30 Ocak 2022 Kanal D, SHOW TV, Star TV, Fox TV, TRT1, ATV, TV8 tüm kanalların yayın akışı

30 Ocak 2022 Kanal D, Star TV, ATV, Fox TV, TRT1, TV8, Show TV yayın akışı merak ediliyor. Gün içerisinde yayınlanacak dizi, program, film ve yarışmalara kanalların yayın akışı listesinde yer veriliyor. Yayın akışına göre bu akşam sevilen dizi Yargı ve Survivor 2022 All Star yeni bölümleriyle ekranlarda olacak. Peki, bu akşam tv'de neler var? İşte tüm kanalların tv yayın akışı 30 Ocak 2022 Pazar...
08:30 Konuştukça
09:40 Magazin D Pazar
13:00 Arda ile Omuz Omuza
13:00 Yumurcak Küçük Kovboy
15:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Yargı
00:15 Camdaki Kız
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur’an ve Sünnet
11:15 Dizi TV
12:05 Yalnız Kurt
15:05 Destan
19:00 atv Ana Haber
20:00 Yalnız Kurt
23:00 Yalnız Kurt
08:45 Çizgi Film Kuşağı
09:15 Bir Demet Tiyatro
11:00 Tülin Şahin ile Moda
Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:00 Delisin
15:45 Kaderimin Oyunu
18:45 Star Tv
20:00 Hedefim Sensin
22:30 Hedefim Sensin
00:45 Annemizi Saklarken
08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Aşk Mantık İntikam
14:00 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
15:30 Mahkum
19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 El Kızı
00:15 Yasak Elma
02:30 Kanunsuz Topraklar
09:10 Payitaht “Abdülhamid”
11:50 Enine Boyuna
13:00 Şehrime Hoş Geldiniz
13:45 Masumlar Apartmanı
07:00 Tozkoparan İskender
19:00 Ana Haber
20:00 Teşkilat
00:15 Alparslan: Büyük Selçuklu
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Aziz
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı
22:15 Tokatçı
23:45 Üç Kuruş
02:30 Aziz
08:30 Çook Yaşa
09:45 10 Yaş Genç
10:30 Gazete Magazin
12:15 Survivor All Star
13:00 Survivor Panaroma
15:15 Yerli Sinema
20:00 Survivor All Star
00:15 Survivor Ekstra