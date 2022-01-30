Bugün TV'de ne var? 30 Ocak 2022 Kanal D, SHOW TV, Star TV, Fox TV, TRT1, ATV, TV8 tüm kanalların yayın akışı

30 Ocak 2022 Kanal D, Star TV, ATV, Fox TV, TRT1, TV8, Show TV yayın akışı merak ediliyor. Gün içerisinde yayınlanacak dizi, program, film ve yarışmalara kanalların yayın akışı listesinde yer veriliyor. Yayın akışına göre bu akşam sevilen dizi Yargı ve Survivor 2022 All Star yeni bölümleriyle ekranlarda olacak. Peki, bu akşam tv'de neler var? İşte tüm kanalların tv yayın akışı 30 Ocak 2022 Pazar...