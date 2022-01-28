Bugün TV'de ne var? 28 Ocak 2022 Kanal D, Star TV, ATV, Fox TV, TRT1, TV8, Show TV yayın akışı

28 Ocak Cuma TV yayın akışına ilişkin detaylar, kanalların resmi adresi üzerinden paylaşıldı. Yayın akışlarına göre, bu akşam 7 dizinin yeni bölümü izleyicilerle buluşacak. İşte Kanal D, Star TV, ATV, Fox TV, TRT1, TV8, Show TV yayın akışı
28 Ocak - Cuma
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
00:15 Camdaki Kız
02:45 Büyük Kıyamet04:15 Asi
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Söz
18:30 Star Haber
20:00 Kaderimin Oyunu
00:15 Annemizi Saklarken
03:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
05:00 Söz
06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
08:00 Bu Sabah
10:15 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
12:15 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:10 Senin Hayatın
18:45 Show Ana Haber
20:00 Aziz
00:15 Hacker (Blackchat)
02:30 Hacker (Blackchat)
04:30Aşk Laftan Anlamaz
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık / Yeni Bölüm
08:30 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa / Canlı
11:15 Kırmızı Oda
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
20:00 Kırmızı Oda / Yeni Bölüm
00:15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular / Yeni Bölüm
01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
04:00 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa
05:10 Aslan Ailem
08:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
09:30 Alişan İle Gülümse Hayata
12:15 Şefin Özel Konuğu
13:15 Beni Böyle Sev
16:30 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Kıbrıs Zafere Doğru
23:45 3'Te 3
01:15 Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı
03:35 Şefin Özel Konuğu
07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
16:20 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Yalnız Kurt
22:30 Yalnız Kurt
01:30 Bir Zamanlar Çukurova
04:15 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
07.00 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri
08.00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
10.45 Ekonomi Arası
11.00 Çağla ile Yeni Bir Gün
13.00 En Hamarat Benim
16.00 Fulya ile Umudun Olsun
19.00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20.00 Aşk Mantık İntikam
23.30 Orta Sayfa
01.45 Maske Kimsin Sen?
03.45 Kamera Arkası