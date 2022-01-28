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Bugün TV'de ne var? 28 Ocak 2022 Kanal D, Star TV, ATV, Fox TV, TRT1, TV8, Show TV yayın akışı

#Yayın Akışı#Bugün TV'de Ne Var?#28 Ocak Yayın Akışı

28 Ocak tarihli yayın akışı televizyon severlerle tarafından merak ediliyor. Gün içerisinde yayınlanacak dizi, program, film ve yarışmalara kanalların yayın akışı listesinde yer veriliyor. Peki, bugün TV'de ne var? 28 Ocak 2022 Kanal D, Star TV, ATV, Fox TV, TRT1, TV8, Show TV yayın akışı…

1/8Bugün TVde ne var 28 Ocak 2022 Kanal D, Star TV, ATV, Fox TV, TRT1, TV8, Show TV yayın akışı

28 Ocak Cuma TV yayın akışına ilişkin detaylar, kanalların resmi adresi üzerinden paylaşıldı. Yayın akışlarına göre, bu akşam 7 dizinin yeni bölümü izleyicilerle buluşacak. İşte Kanal D, Star TV, ATV, Fox TV, TRT1, TV8, Show TV yayın akışı

2/8KANAL D

KANAL D

28 Ocak - Cuma

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

00:15 Camdaki Kız

02:45 Büyük Kıyamet04:15 Asi

3/8Bugün TVde ne var 28 Ocak 2022 Kanal D, Star TV, ATV, Fox TV, TRT1, TV8, Show TV yayın akışı

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16:00 Söz

18:30 Star Haber

20:00 Kaderimin Oyunu

00:15 Annemizi Saklarken

03:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

05:00 Söz

4/8Bugün TVde ne var 28 Ocak 2022 Kanal D, Star TV, ATV, Fox TV, TRT1, TV8, Show TV yayın akışı

06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

08:00 Bu Sabah

10:15 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler

12:15 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:10 Senin Hayatın

18:45 Show Ana Haber

20:00 Aziz

00:15 Hacker (Blackchat)

02:30 Hacker (Blackchat)

04:30Aşk Laftan Anlamaz

5/8Bugün TVde ne var 28 Ocak 2022 Kanal D, Star TV, ATV, Fox TV, TRT1, TV8, Show TV yayın akışı

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık / Yeni Bölüm

08:30 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa / Canlı

11:15 Kırmızı Oda

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

20:00 Kırmızı Oda / Yeni Bölüm

00:15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular / Yeni Bölüm

01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

04:00 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa

6/8TRT1 YAYIN AKIŞI

TRT1 YAYIN AKIŞI

05:10 Aslan Ailem

08:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09:30 Alişan İle Gülümse Hayata

12:15 Şefin Özel Konuğu

13:15 Beni Böyle Sev

16:30 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Kıbrıs Zafere Doğru

23:45 3'Te 3

01:15 Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı

03:35 Şefin Özel Konuğu

7/8ATV YAYIN AKIŞI

ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

16:20 Esra Erol'da

19:00 atv Ana Haber

20:00 Yalnız Kurt

22:30 Yalnız Kurt

01:30 Bir Zamanlar Çukurova

04:15 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

8/8FOX TV YAYIN AKIŞI

FOX TV YAYIN AKIŞI

07.00 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri

08.00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

10.45 Ekonomi Arası

11.00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13.00 En Hamarat Benim


16.00 Fulya ile Umudun Olsun

19.00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20.00 Aşk Mantık İntikam

23.30 Orta Sayfa

01.45 Maske Kimsin Sen?

03.45 Kamera Arkası

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#Yayın Akışı#Bugün TV'de Ne Var?#28 Ocak Yayın Akışı