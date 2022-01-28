Bugün TV'de ne var? 28 Ocak 2022 Kanal D, Star TV, ATV, Fox TV, TRT1, TV8, Show TV yayın akışı

FOX TV YAYIN AKIŞI

07.00 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri



08.00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat



10.45 Ekonomi Arası



11.00 Çağla ile Yeni Bir Gün



13.00 En Hamarat Benim





16.00 Fulya ile Umudun Olsun



19.00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber



20.00 Aşk Mantık İntikam



23.30 Orta Sayfa



01.45 Maske Kimsin Sen?



03.45 Kamera Arkası